Playoff Serie B: La Rivierabanca Rimini va valere il fattore campo e si aggiudica gara 1

Se lo aggiudica la RivieraBanca Rimini il primo atto della semifinale play off, ma per fortuna martedì si torna nuovamente in campo e i Raggisolaris non vedono l’ora di riscattarsi. La speranza è di poter recuperare Poggi, uscito all’11’ dopo aver subito un duro colpo al naso. Il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore ad esami medici specifici per valutare l’entità dell’infortunio.

I Raggisolaris partono bene imponendo il loro gioco nei primi minuti, poi Rimini risponde con le triple di Saccaggi mettendo a segno ben 16 punti nella seconda parte di quarto, arrivando al primo intervallo avanti 21-15. All’11’ esce di scena un ottimo Poggi, colpito al volto da Rinaldi durante una penetrazione a canestro del pivot riminese. Un infortunio che lo costringe ad abbandonare definitivamente il match. Ancora una volta Rimini è cinica e allunga prima sul 39-21 per poi arrivare all’intervallo avanti 42-26, gap che non viene più colmato. Da sottolineare la grande prestazione di Aromando, autore di 20 punti conditi da 15 rimbalzi e da 31 di valutazione.

RivieraBanca Basket Rimini - Raggisolaris Faenza 75-56 (21-15, 21-11, 17-11, 16-19)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Saccaggi 15 (0/2, 4/10), Marco Arrigoni 12 (6/8, 0/1), Alessandro Scarponi 11 (3/4, 1/3), Andrea Tassinari 9 (2/6, 1/2), Luca Fabiani 8 (2/3, 0/0), Tommaso Rinaldi 6 (2/3, 0/2), Stefano Masciadri 5 (1/2, 1/5), Francesco Bedetti 4 (2/2, 0/0), Eugenio Rivali 4 (2/4, 0/1), Borislav georgiev Mladenov 1 (0/0, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/2, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Marco Arrigoni 9) - Assist: 15 (Andrea Saccaggi, Tommaso Rinaldi, Eugenio Rivali 3)

Raggisolaris Faenza: Simone Aromando 20 (4/12, 2/4), Giacomo Siberna 11 (4/5, 1/2), Lorenzo Molinaro 9 (3/9, 1/5), Thomas Reale 8 (0/3, 2/4), Marco Petrucci 3 (1/3, 0/2), Riccardo Ballabio 2 (0/4, 0/1), Sebastian Vico 2 (1/1, 0/2), Giovanni Poggi 1 (0/2, 0/1), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Simone Aromando 15) - Assist: 10 (Sebastian Vico 3)

LE DATE DELLA SERIE

Gara 2: Martedì 31 maggio ore 20.30: Rimini – Raggisolaris:

Gara 3: Venerdì 3 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini;

Eventuale gara 4: Domenica 5 giugno ore 20.30: Raggisolaris – Rimini;

Eventuale gara 5: Mercoledì 8 giugno ore 20.30: Rimini - Raggisolaris