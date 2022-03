Serie A1 femminile, un primo quarto da incubo condanna l’E-Work Faenza: al PalaMinardi esulta Ragusa

Un primo quarto da dimenticare apre la strada al successo casalingo della Passalacqua Ragusa contro l’E-Work di Simona Ballardini, che al PalaMinardi cede alla siciliane col punteggio di 73-38.

Top scorer tra le padrone di casa Nicole Romeo, che chiude a quota 15 punti (con anche 6 assist), doppia cifra anche per Kuier (14) e Santucci (13). Per Faenza consueta doppia doppia di Pallas, che mette 17 punti a referto, conditi da anche 16 rimbalzi, di cui 7 offensivi.

La partita - Ragusa parte subito con i giri altissimi del motore, spinta da una scatenata Romeo e dalla presenza di Kuier a rimbalzo. Pronti, via ed è 10-0 per le padrone di casa, con Ballardini costretta al timeout: Faenza trova i primi due punti del match con Pallas, ma è solo un’illusione, perchè la Passalacqua firma un altro parziale di 11-0 e chiude così i primi dieci minuti di gioco sul 21-2.

L’inerzia della gara non cambia nel secondo quarto della partita, con l’E-Work sempre ad inseguire ed in grande difficoltà offensiva, sia a livello di percentuali, sia per le troppe palle perse (già 15 all’intervallo).

Pallas prova a lottare sotto i tabelloni contro i centimetri di Kuier, che però risponde presente, diventando anche la miglior realizzatrice di serata a quota 12. Manzotti con la tripla tenta di scuotere le compagne, ma Ragusa continua la fuga ed allunga addirittura fino al +28 all’intervallo (46-18).

Faenza rientra dagli spogliatoi con la voglia di provare a dare un senso alla seconda metà del match, affidandosi a Pallas e al cuore di capitan Morsiani: la nigeriana sale in doppia doppia, mentre la numero 6 segna cinque punti in fila, riportando Faenza sul -25.

Ragusa è sicuramente più imprecisa rispetto ai primi 20 minuti, nonostante la solita Romeo che continua a guidare le iblee in cabina di regia. Il terzo periodo si chiude sul 58-33.

Si gioca solo per definire il punteggio finale nell’ultimo quarto e si segna col contagocce, almeno nella prima metà della frazione.

Rotazioni allungate per entrambe le formazioni, con il rientro sul parquet tra le padrone di casa di Spinelli (out nell’ultimo periodo per un infortunio). Faenza non riesce però a dare continuità a quanto fatto vedere nel terzo quarto, chiudendo con solo 5 punti realizzati. Il punteggio finale recita 73-38 in favore della Passalacqua.

Il tabellino ufficiale di Passalacqua Ragusa-E-Work Faenza 73-38

Passalacqua Ragusa: Santucci 13, Romeo 15, Kacerik 6, Bucchieri 9, Kuier 14, Chessari, Sammartino N.E., Terrone N.E., Spinelli 1, Tumeo, Hebard 10, Ostarello 5

E-Work Faenza: Pallas 17, Schwienbacher, Morsiani 8, Cupido 2, Davis 3, Cappellotto, Policari 3, Manzotti 5, Kantzy, Castello, Porcu