Calcio femminile, un Ravenna sottotono si prende un punto contro il Vicenza

Un Ravenna sottotono non va oltre l’1 a 1 a Tavernelle. Un match equilibrato, dove ha visto il Vicenza avversario temibile e pericoloso. Un buon punto per il Ravenna che nonostante una gara sotto tono riesce a muovere la classifica. Domenica prossima altra trasferta difficile in quel di Orobica. Passano tre minuti ed il Vicenza è pericolosissimo: cross in area di Maddalena, Kastrati colpisce di testa, mandando il pallone a lato di poco. Il Ravenna si fa in avanti al 13’, ma il tiro dalla lunga distanza di Barbaresi non crea problemi a Dalla Via. Al 16’ Yeboaa ingaggia un duello in area con Capucci, riesce a rubare palla e mettere in mezzo, ma la difesa giallorossa anticipa Bauce appostata sulla sinistra. Al 20’ il Ravenna si fa vedere dalle parti di Dalla Via: cross dalla destra, Filippi colpisce di testa, ma il portiere biancorosso blocca con sicurezza.Al 26’ arriva il gol del Ravenna: sulla trequarti centrale, Filippi riceva palla e si inventa un tiro di sinistro che scavalca Dalla Via e va ad infilarsi proprio sotto la traversa. Gran bel goal.

Le Biancorosse non si danno per vinte, e continuano ad attaccare, nonostante soffrano un po’ le pericolose ripartenze delle leonesse.

Al 36’, su punizione, ci prova ancora Filippi, ma la conclusione termina tra le braccia di Dalla Via. Al 42’ scontro di gioco tra Balestro e Dalla Via in uscita, con quest’ultima che perde il pallone e Filippi lesta che insacca. L’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Il Vicenza ci crede, e la riacciuffa al 43’: ripartenza biancorossa, Kastrati serve Yeboaa sulla sinistra, che avanza in area e con un sinistro rasoterra, buca Copetti.

Il secondo tempo si apre con il Ravenna che spinge di più: al 50’ la conclusione di Barbaresi dalla distanza viene bloccata da Dalla Via.

Bell’azione ravennate al 60’, ma Dalla Via è bravissima ad uscire ed anticipare Marengoni lanciata a rete. Un minuto dopo occasionissima per il Vicenza: Yeboaa recupera palla, si infila in area dalla sinistra e la mette in mezzo. La neo entrata Broccoli però non riesce a colpirla bene, e il suo tiro finisce verso la rimessa laterale. Al 65’ tiro velenosissimo di Marengoni dalla trequarti sinistra: Dalla Via mette in corner.

Sugli sviluppi di una punizione, al 70’, Dal Bianco arriva al tiro dalla sinistra: la sua bella conclusione finisce di poco alta; un minuto dopo, per un cross teso in area biancorossa, per poco Cimatti non arriva alla conclusione, ma l’assistente alza la bandierina. Il Vicenza ci crede: all’80’ Maddalena la mette in mezzo, Missiaggia davanti al portiere non riesce ad agganciare. La partita si fa movimentata, ma nessuna delle due squadre, nonostante i tentativi, riesce a trovare l’azione vincente. Termina dunque 1 a 1.