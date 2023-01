L'allenatore ravennate Davide Ballardini torna in serie A: guiderà la Cremonese

Dopo la sconfitta subita contro il Monza, la Cremonese, che occupa attualmente l'ultima posizione nel campionato di Serie A, esonera l'allenatore Massimiliano Alvini e affida la panchina al ravennate Davide Ballardini. Il nuovo mister sarà chiamato a guidare la squadra lombarda alla difficile rincorsa per la salvezza. La Cremonese, infatti, al termine della 18esima giornata di campionato si trova all'ultimo posto in classifica con soli 7 punti conquistati e zero vittorie ottenute. Per Ballardini si tratta di un ritorno in serie A dopo un periodo sabbatico. Il suo ultimo incarico era stato sulla panchina del Genoa, dalla quale fu esonerato il 6 novembre 2021. Dopo aver allenato Cagliari, Palermo, Lazio, Palermo, Bologna e Genoa, Ballardini inizia dunque la sua nuova avventura nella massima serie.