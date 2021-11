Calcio, il Massa Lombarda ne fa tre al Faenza: doppietta di Sona

Va al Massa Lombarda il big match della giornata, anticipato al sabato. Dopo un primo tempo con supremazia territoriale dei bianconeri, mai pericolosi salvo una spaccata di Derjai che manda alto, sono nella ripresa tutti gli episodi decisivi.

Il Faenza sfiora il vantaggio al 5’ quando su un rimpallo la sfera arriva a Costa il cui gran tiro dal limite viene deviato in angolo da Hysa con Lusa a suo fianco, ma forse battuto. Cinque minuti dopo Bagnolini imbeccato da Francesco Lanzoni spedisce alto su colpo di testa. Gol mancato, gol subiti, in serie. Su calcio d’angolo irrompe Sona di testa e batte Ravagli. L’attaccante si ripete poco dopo quando scatta sul filo del sospetto fuorigioco e infila ancora il portiere biancoazzurro in uscita. Il tris lo firma Derjai che gira a rete da centro area un traversone rasoterra. Poi ha l’occasione pure l’ex Tosi, ma Ravagli lo ferma.

Battuta d'arresto per il Faenza che non riesce a consolarsi con il 5-0 inflitto dalla sua Under 19 Juniores ai pari età del Massa Lombarda qualche ora prima (doppietta Leonardo Errani, Bosio, Assirelli, De Marco). Domenica 14 novembre possibilità di riscatto in casa per il Faenza nell'inedito derby con il Riolo Terme, mai giocato prima di questo campionato.

Massa Lombarda – Faenza 3-0

Massa Lombarda: Lusa, Braccioli, Marzocchi (44’ st Torregiani), Ghini, Hysa, Giuliani, Sabbioni, Derjai (42’ st Maranini), Tosi, Colino (34’ st Scala), Sona (25’ st Keita). In panchina: Montaguti, Campomori, Grandi, Taroni, Burzi. All: Scozzoli

Faenza: Ravagli, F. Lanzoni, A. Albonetti, Gabrielli, Venturelli (1’ st P. Lanzoni), Bertoni (15’ st N. Albonetti), Manaresi, Betti, G. Lanzoni (34’ st Pioppo), Riviello (1’ st Bagnolini). In panchina: Tassinari, Karaj, Fossi, Savorani. All. Valdifiori

Arbitro: Sartoni di Lugo, assistenti Guizzardi di Lugo e Samaritani di Ravenna

Reti: 11’ e 15’ st Sona, 36’ st Derjai

Ammoniti: Braccioli, Nicola Albonetti

Angoli: 5-2

Recupero: 1’-0’