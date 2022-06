Calcio, si separano le strade del Ravenna e di Andrea Dossena

Si interrompe il rapporto di collaborazione tra il Ravenna Football clu e il tecnico Andrea Dossena. "A mister Dossena non può che andare il più sentito ringraziamento da parte della società, per la professionalità, il carisma e la determinazione con i quali ha lavorato in questa stagione - commentano dalla società - Una campionato che ha visto i giallorossi conquistare un secondo posto posto in classifica con ben 83 punti conquistati ed il migliore attacco della categoria, ma che soprattutto ha visto il Ravenna FC proporre un calcio sempre propositivo che ha saputo riaccendere l’entusiasmo dei nostri tifosi, come auspicato dal nostro progetto sportivo. A Dossena va un augurio per una carriera raggiante ricca di soddisfazioni personali e professionali".