Eccellenza, il Russi cede in casa al Castenaso

Il Russi inciampa al Bucci, venendo sconfitto 2-1 dal Castenaso. La partita è stata caratterizzata da un forte vento. Primo tempo con tante imprecisioni da entrambe le parti, numerose le palle perse nella metà campo che non hanno permesso la costruzione di occasioni da rete. Rete che trovano gli ospiti in maglia Bianca con Girotti che appoggia in rete una palla tagliata del numero 4. Riprende la partita e Saporetti pareggia i conti con un’ottima incornata che trafigge Treggia. Partita sul 1-1 ma il copione non cambia, ancora grande imprecisione in mezzo al campo; i padroni di casa provano a costruire non rendendosi però pericolosi, gli ospiti rispondono con lanci lunghi per il proprio numero 9. Da uno di questi nasce la rete della vittoria, ancora El Bouhali dalla linea di centrocampo lancia Girotti che lascia rimbalzare la palla e calcia dal limite dell’aerea un pallonetto che si insacca sotto la traversa. Prossimo turno il Russi è atteso a Sanpaimola, mentre il Castenaso ospita il Reno.

Tabellino

RUSSI 1

CASTENASO 2

RUSSI: Sarini, Gualandi (27’st Cobrescu), Manara (31’st Giunchi), Calderoni, Bungaja, Gregorio, Andreani

(13’st Santomauro), Savini (37’st Crispino), Marra (29’pt Bosi), Salomone, Saporetti

A disposizione: Cicognani, Nicolosi, Giunchi, Crispino, Cobrescu, Santomauro, Ferunaj, Maiolani, Bosi.

Allenatore: Rossi Roberto

CASTENASO: Treggia, Alberti (20’st Lucchini), Magliozzi, El Bouhali, Neri, Tonelli, Mezzetti, Casazza, Girotti

(42’st Bortolotti), Jammeh (1’st Colli), Mura (51’st D’Errico).

A disposizione: Aversa, Luccarini, Vignudelli, D’errico, Saleh, Ghiselli, Chiriacò, Colli, Bortolotti.

Allenatore: Fancelli Sergio

Arbitro: Nicotra di Finale Emilia

Reti: 45’pt Girotti, 5’st Saporetti, 34’st Girotti

Note:

Ammoniti: Savini, El Bouhali, Casazza

Recupero: 2’ pt, 8‘ st