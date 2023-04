Eccellenza, penultima trasferta stagionale per il Sanpaimola: domenica la sfida al Castenaso

Sul sintetico di Castenaso il Sanpaimola affronterà la penultima trasferta stagionale a 3 turni dalla fine della regular season. Alle 15,30 la truppa di mister Orecchia farà visita a una squadra che durante la stagione ha vissuto momenti di luce alternati ad altri più bui, ritrovandosi a fine campionato in una posizione per cui non rischierà nulla in zona retrocessione, ma non avrà alcuna velleità guardando l’alta classifica. Tutt’altra posizione, invece, per il Sanpaimola che si ritrova a 270’ dalla fine in 3^ posizione assoluta e solitaria, che dovrà difendere dagli ultimi attacchi di Russi (ora a -1) e dal terzetto leggermente indietro Granamica, Savignanese e Medicina Fossatone. Davanti, a parte la lepre San Marino, già in serie D da tempo, la rincorsa al Progresso appare impervia (attualmente +7 per i bolognesi), ma la matematica regala ancora (seppur poche) possibilità ai giallorossoblu.

Nella gara d’andata il Sanpaimola si impose 3-1, risolvendo il match attorno alla mezzora del primo tempo con le reti di Matteo e Simone Alessandrini e, a pochi istanti dall’intervallo, di Bonavita. D’Errico, nella ripresa, accorciò inutilmente le distanze. Gara importante per il Sanpaimola che vuole continuare a giocarsi le proprie carte per terminare nel podio del campionato.