Promozione, prima sconfitta del Cervia che cede 2-1 al Forlimpopoli

Dopo la vittoria di Misano, il Cervia viene sconfitto al "Todoli" 2-1 dal Forlimpopoli. Atteggiamento propositivo da parte di entrambe le squadre con i primi pericoli originati da calci piazzati. La chance più nitida capita sui piedi di Merloni che si incunea in area dopo un sanguinoso pallone perso sulla trequarti dagli ospiti e trova sulla sua strada un reattivo Lani, sulla respinta Bellavista calcia a lato. Cervia minaccioso nuovamente con Scoglio su punizione e Alberani su cui è ancora provvidenziale l'istinto di Lani, miracoloso nel chiudere poi lo specchio a Bellavista lanciato a rete in profondità da Alberani. Ci prova senza esito Zavatta in semirovesciata. Risponde presente anche Casanova che devia quanto basta il tiro dal limite di Chiarini. Nulla può però il portierino cervese sull'arcobaleno di Radoi che vale il vantaggio avversario. Il raddoppio arriva poco dopo con una prodezza balistica di Vokkri che scavalca Casanova. Il gioco viene poi interrotto per un buco nella porta di casa prontamente risanato. II Cervia soffre e solo super Casanova dice no alla doppietta di Radoi.

La ripresa si apre con l'arrembaggio rivierasco: sfortunato Merloni che prende in pieno la traversa dai 25 metri poi ci prova senza esito ancora Bellavista. Dopo una lunga fase di stasi, è lo stesso caparbio numero 7 a guadagnarsi il rigore con cui Alberani, esecuzione impeccabile, riapre i giochi. Il Forlimpopoli (annullato goal a Chiarini per fuorigioco) contiene, rischiando sull'incornata di Fusaroli. Ci vuole però un super Lani per evitare il pareggio con la deviazione in corner sul fendente del solito Bellavista. Sarà l'ultima emozione dell'incontro che regala tre punti pesanti alla squadra di Bettini.

Tabellino

CERVIA FORLIMPOPOLI 1-2

CERVIA: Casanova, Acquafredda (44' st Grossi), Calandra (24' st Fusaroli), Marangoni (1' st Muccioli), Krastev, Merloni, Valustean (24' st Perazzini), Bellavista, Scoglio, Alberani, Zavatta. A disposizione: Tabolacci, Polverelli, Brando, Menghi, Milandri.

Allenatore: Vittorio

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Marzocchi, Giulianini, Dall'Ara, Giorgini, Diop, Vokkri (48' st Biondini), Chiarini, Radoi (30' st Dotti), Ulivieri. A disposizione: Billi, Triolo, Celli, Buscherini, Milandri, Benvenuti, Torroni. Allenatore: Bettini

ARBITRO: Sartoni di Lugo di Romagna

RETI: 28' pt Radoi, 35' pt Vokkri, 37' st rig. Alberani (C)

Ammoniti Bellavista (C), Ricci, Dall'Ara (F). Recupero 4' pt + 6' st. Spettatori150 circa.