Coppa Italia femminile, Ravenna sconfitto a San Zaccaria dal Cesena

Se lo aggiudica il Cesena femminile per 2-0 il derby di Coppa Italia a San Zaccaria contro il Ravenna. Le bianconere approdano agli ottavi di finale grazie alla doppietta di Jansen, in gol al 65' su assist di Risina e all'83' segnando col destro a tu per tu con l'estremo difensore Martinoli. Un derby teso con due espulsioni nella prima frazione: al 32' Petralia per le padrone di casa riceve il secondo giallo, sei minuti dopo rosso diretto a Sechi per un intervento a gioco fermo su De Matteis. Domenica prossima comincerà il campionato di serie B femminile: Cesena impegnato a Parma, Ravenna ad Arezzo

Tabellino

Ravenna - Cesena: 0-2 (20' st, 38' st Jansen)

Ravenna: Martinoli, Sclavo, Catalano, Gallina, Ventura, Sabia, De Matteis (23' st. Gidoni), Costantini (23' st. Bolognini), Fancellu, Petralia, Croin (6' st. Diversi)

A disp: Bedeschi, Barbarino, Botta, Campi, Belo da Silva, Mele

All: Marchetti

Cesena: Serafino; Nano (12 st. Colonna), D'auria, Groff, Cuciniello (37' st. Costa); Casadei, Lamti, Risina (27' st. Milan), Jansen (37' st. Conti), Lonati, Sechi

A disp: Marchetti, Monti, Amaduzzi, Catelli, Tamborini

All: Conte

Ammonizioni: 12' Lamti [C], 15' Petralia [R], 18' st. Risina [C]

Espulsioni: 33' Petralia [R], 38' Sechi [C]