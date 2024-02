Ravenna ospite del Corticella terzo, Gadda: "Dovremo essere preparati al loro atteggiamento offensivo"

Se per tutta la scorsa stagione il Corticella da neopromossa era stato considerato da tutti come una sorpresa, quest’anno, dopo la vittoria dei playoff e l’andamento in stagione non si può che parlare di una certezza. L’avversario del 22° turno dei giallorossi, infatti, veleggia al terzo posto in classifica ed è reduce da una vittoria importante contro il Lentigione. Quello di domenica sarà quindi un vero e proprio scontro diretto per il vertice della classifica ed una gara che presenterà notevoli difficoltà per Rrapaj e compagni.

I biancazzurri sono magistralmente guidati da Alessandro Miramari, tecnico proveniente dal calcio a cinque che ha plasmato il Corticella con idee di gioco chiare, basate sul possesso palla ed una forte propensione offensiva. Sugli scudi in questa stagione Trombetta, terminale offensivo già autore di 9 reti in campionato ed abile nel gioco di sponda per gli inserimenti sempre pericolosi dei tre quarti come Farinelli o Bertani. Ravenna che dovrà incanalare tutte le energie nervose derivanti dallo scotto dell’immeritata sconfitta contro il Fanfulla per riprendere la propria marcia e dimostrare su un campo, tutt’altro che facile, di meritare questo primato in classifica. Per il match del Biavati mister Gadda sarà costretto a rinunciare all’ex di turno, Simone Campagna squalificato per la discutibile espulsione di domenica, al pari di Sabbatani che però di gare ne dovrà saltare 3. I due giallorossi si dovranno accomodare in tribuna insieme al tecnico Gadda, anch’esso appiedato dal Giudice Sportivo. Sul fronte organico i giallorossi ritrovano Alluci dopo la squalifica e, con l’infermeria fortunatamente vuota, potranno contare anche sul neo arrivato Liso, esterno destro classe 2005, che ha di fatto chiuso il mercato. La prossimità della trasferta e l’importanza della gara fanno prevedere una presenza numerosa di supporter giallorossi al Biavati, un segnale importante da parte della tifoseria che vuole stare vicino alla squadra e trascinarla al ritorno alla vittoria.

Massima considerazione per gli avversari da parte di Massimo Gadda: “Non solo un periodo positivo, è un anno e mezzo che il Corticella sta vivendo un buon momento. Vanno fatti a tutti i complimenti perché stanno facendo davvero bene, in particolare quest’anno confermandosi, che non era scontato. Per noi giocare alla 21^ giornata uno scontro al vertice è una conquista, non era nulla di dovuto e deve essere motivo di orgoglio. Loro sono una squadra offensiva che ha segnato molto e noi dovremo essere preparati a questo atteggiamento ed essere pronti a ribattere colpo su colpo.”