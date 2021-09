Eccellenza, la Del Duca Grama strappa la prima vittoria dal campo del San Pietro in Vincoli

Dopo il pareggio in casa nella prima di campionato, la Del Duca Grama si distingue con una vittoria nel campo del San Pietro in Vincoli con un risultato di 3 a 2 ed è una bella boccata di energia per i ragazzi di Stefano Cassani.

La partita

Partono forte e motivati i giovani della Del Duca Grama, tanto che dopo appena un minuto vanno in gol con Protino su assist di Marra. La Del Duca Grama sembra avere più spirito e gamba, accelerano e al decimo raddoppiano con Marra, questa volta l'assist è di Protino. La squadra di Cassani assorbe molto l'offensiva e il possesso di palla del San Pietro in Vincoli. A pochi minuti dalla fine del primo tempo l'arbitro vede un fallo al limite dell'area e decreta il rigore a favore dello Spiv, Gjordumi trasforma. La prima frazione non è terminata e su azione in area la difesa dello Spiv non è perfetta e l'arbitro decreta rigore questa volta in favore della Del Duca Grama. Marra dagli 11 metri sbaglia e calcia a lato. La prima frazione termina sul risultato di 2 a 1 per la Del Duca Grama. Un buon pubblico per la ripresa dal vivo del campionato di calcio ha assistito alla partita.

Ripresa con lo Spiv all'assalto ma la squadra ospite va vicina più volte al terzo gol, che trova con un grande contropiede innescato da Cassani che serve Protino che insacca nella rete. Nonostante lo sterile possesso lo Spiv non crea problemi, anzi la Del Duca Grama è sempre pericolosa. La partita va scemando e al 94' su azione carambolesca la palla s'insacca alle spalle di Sarini, ma il tempo è scaduto e gli ospiti portano a casa i 3 punti.

Questa la formazione che è scesa in campo: Sarini – Colombo – Stellacci – Gorini – Benesiatre – Stefano – Maretti – Dalla Malva – Protino – Marra – Cassani A.