Allo Sbrighi arriva il Castenaso, Pozzi: "Non deve più succedere quello che è accaduto a Coriano"

Tornano sul terreno di casa i biancazzurri della Del Duca con la voglia di riprendere la scalata alla classifica, interrotta domenica scorsa contro la Tropical Coriano. Una sconfitta che, secondo mister Pozzi, deve servire ai ragazzi come lezione, soprattutto a livello di mentalità e di approccio alla gara. Allo “Sbrighi” arriva domenica il Castenaso, formazione comunque tosta, non disposta a vendere facilmente la pelle nonostante non abbia particolari assilli di classifica. Un risultato positivo è d’obbligo per la Del Duca Grama per cercare di agguantare quel quart’ultimo posto, unica ancora di salvezza, in quanto consente di staccare il biglietto per partecipare ai play out.

“La voglia di riscattarci è tanta - dichiara mister Enrico Pozzi -, ma dobbiamo affrontare la gara nel modo giusto, così come avevamo fatto nelle tre partite precedenti. È vero che il 2-0 subito dalla Tropical Coriano è frutto di alcuni episodi che hanno fatto la differenza, ma quella sconfitta ci deve insegnare che da un lato dobbiamo essere meno

presuntuosi e dall’altro non dobbiamo mai dare all’avversario la sensazione di potercela fare, se è più forte deve dimostrarlo. Non deve più succedere quello che è accaduto contro il Coriano. E quell’incontro ci deve pure insegnare che dobbiamo affrontare tutte le partite a duemila, mettendo tanta grinta, determinazione ed entusiasmo, qualunque sia la squadra che abbiamo davanti. Sono solo questi gli ingredienti che ci hanno consentito di vincere tre partite consecutive, non dobbiamo mai dimenticarlo se vogliamo alimentare le nostre speranze”.