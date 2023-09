Eccellenza, tempo di derby per Massa Lombarda e Sanpaimola

E’ di nuovo super derby, ma, questa volta, si parla di campionato e di punti pesanti per la classifica. Dopo lo 0-1 rimediato in Coppa Italia, con rete di Leonardo Zannoni, il Sanpaimola torna al “Dini e Salvalai” per cercare di aprire una striscia vincente. Ad entrambe le formazioni l’ultimo turno ha regalato i primi 3 punti stagionali, con il Massa corsaro sul campo del Reno (2-1); successo casalingo, invece, per Bonavita (doppietta) e compagni con il 2-1 rifilato al Bentivoglio. Prima del derby i bianconeri hanno incassato tre sconfitte contro Vis Novafeltria (0-3), Pietracuta (0-1) e Russi (0-2), senza segnare gol. Poi il 2-1 sul Reno. Percorso identico per i giallorossoblu che hanno perso con Granamica (0-1), Diegaro (0-2) e Gambettola (0-4), prima di superare 2-1 Bentivoglio. E’ tempo di derby, è tempo di spettacolo.