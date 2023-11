Eccellenza, il Sanpaimola batte di misura il Castenaso

Nella zona calda della classifica, balzo in avanti fondamentale per il Sanpaimola, unica vittoriosa (insieme alla Vis Novafeltria) tra le ultime 9 della graduatoria: i giallorossoblu sono, ora, a soli 3 punti dalla linea di galleggiamento che delimita la zona playout, attualmente presidiata da Coriano, Massa Lombarda e Diegaro. Al Castenaso, invece, costa parecchio (in questo frangente della stagione) la sconfitta a Conselice, in quanto dal 3° posto solitario i bolognesi si ritrovano, ora, all’8° posto, seppur in coabitazione con Gambettola e Russi, alle spalle della capolista Granamica, quindi di Sasso Marconi, Medicina Fossatone, Cava Ronco e S.Agostino.

Ritorno amaro per A.El Bouhali che al “Buscaroli” ha mosso i primi (importanti) passi in categoria, con una bella stagione lo scorso anno. Chiaramente alla vigilia la sfida con il Castenaso era considerata un ostacolo pericoloso per la squadra di mister Orecchia, anche perché i numeri dei bolognesi parlavano (e parlano) chiaro: in 12 partite, 6 vittorie e 3 pareggi (3 sconfitte) con 17 gol fatti contro i 10 incassati; per il Sanpaimola le statistiche vedevano 3 vittorie e 1 pareggio (8 ko), con sole 5 reti realizzate contro le 20 subìte (il doppio di Castenaso). Ma i ragazzi di mister Orecchia hanno avuto la capacità di scendere in campo senza la pressione e la tensione della differenza in classifica, gettando sul rettangolo verde la voglia di far bene e di dimostrare il proprio valore.

La partita

Fin dai primi minuti la partita è frizzante con la palla che gira veloce da un lato all’altro del campo con entrambe le squadre che tentano subito di “infilarsi” in area, anche se il pallino del gioco appare nei piedi degli ospiti. Al 4’ Luccarini sulla destra crossa a mezza altezza impensierendo Mordenti, è bravo Sabbioni a rinviare dall’area; al 6’ Mezzetti calcia male (sulla barriera) una punizione dal vertice sinistro dell’area e, pochi minuti dopo un cross proprio di Mezzetti viene bloccato facilmente da Mordenti. Al 10’ il primo squillo dei locali con Venturi che aggancia una palla a metà campo e lancia in verticale per Bonavita, ma la palla è leggermente lunga per il bomber, nessun problema per il portiere Treggia. I padroni di casa cominciano a punzecchiare con maggior costanza nella trequarti campo bolognese, creando qualche fastidio alla retroguardia di mister Fancelli, soprattutto con un pimpante Venturi. Al 16’ dopo una arrembante offensiva corale, Vecchi crossa dalla destra, ma è leggermente troppo alta per la testa degli attaccanti e l’azione si spegne: stessa identica situazione, dall’altra parte, con Luccarini che mette in difficoltà la difesa con un buon cross che viene deviato in angolo nei pressi del secondo palo. Sugli sviluppi dell’angolo, sulla rigiocata di Neri è attento Vecchi a deviare lontano la palla di testa. Le azioni si assomigliano da ambo i lati, tant’è che al 22’ è Togni a crossare e Tonelli ad anticipare Bonavita di testa. Al 25’ un’occasione colossale del Sanpaimola con Venturi che si scatena sulla destra, penetrando in area piccola, in mezzo ad una selva di gambe: la palla danza pericolosamente nei pressi del portiere, con Bonavita e El Ghazali che tentano la conclusione, ma la palla viene respinta sulla linea, con qualche protesta per un presunto tocco di mano di un difensore. E’ un buon momento dei padroni di casa che spingono sull’acceleratore: al 27’ è ancora uno scatenato Venturi ad arrivare in fondo sulla destra per il cross verso Sabbioni, ma la difesa riesce a respingere. Per i bolognesi è soprattutto Luccarini a cercare l’intuizione giusta con diversi cross (anche al 30’). Al 33’ il momento è d’oro per il Sanpaimola, dopo l’ennesima azione insistita di Venturi sulla destra, la palla termina sul fronte opposto con Togni che imposta appoggiando sul versante sinistro a Derjai: il suo cross è perfetto per la testa proprio del migliore in campo (per distacco) Niccolò Venturi che colpisce di precisione sull’angolo basso alla destra di Treggia, con il velo fondamentale di bomber Bonavita. E’ il gol del vantaggio che sarà decisivo e che varrà l’intera posta in palio.

Nemmeno il tempo di ripartire che il Sanpaimola si ritrova già nell’area ospite con Togni che parte in serpentina, prima di cadere a terra: per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore, nonostante le proteste del terzino romagnolo. La reazione dei bolognesi arriva al 34’ con un tiro dai 40 metri (piuttosto velleitario) di Tonelli, con la palla alta ben oltre la traversa. E, al 37’, con una punizione dalla fascia destra di Mezzetti che fa scendere la palla in mezzo all’area, non cogliendo la deviazione dei compagni. Prima dell’intervallo non accade più nulla di eclatante e le due squadre si danno appuntamento nella ripresa. Al cambio campo si presenta sempre a testa alta il Sanpaimola con Derjai che al 4’ prova a pescare l’assist vincente in area per El Ghazali che non arriva ad agganciare la palla. Al 7’ Bonavita si invola (nella sua più classica sgroppata di pura potenza) sulla destra, entra in area, sterza liberandosi nettamente del marcatore, quindi appoggia per il colpo dell’accorrente Derjai, ma il tiro del fantasista è deviato da un difensore che si immola sulla conclusione a colpo sicuro. Nell’aria si respira la superiorità dei locali, che corrono sulle ali dell’entusiasmo per il vantaggio che potrebbe raddoppiare all’8’: Togni scambia sullo stretto a sinistra con Bonavita (che tra l’altro riceve un colpo durissimo non sanzionato dall’arbitro) e si invola sulla riga di fondo in piena area, per il passaggio filtrante sui piedi di Fusari che è bravo ad anticipare con un tocco al volo sia il portiere che il proprio marcatore. Ma l’urlo del giovane attaccante resta in gola, perché l’arbitro e il guardalinee fischiano un fuorigioco in partenza a Togni, tra le forti proteste di tutto l’ambiente di casa.

Sarebbe stato un (meritatissimo) doppio vantaggio con poco più di mezzora da giocare. Castenaso appare non totalmente in partita, rispetto al buon primo tempo disputato, ma, anzi, brucia parecchie energie in falli piuttosto duri a metà campo, quantomeno inutili per la manovra e per la rimonta. Al 12’ Neri in rovesciata prova a trovare un compagno libero in area, ma la difesa locale libera. A metà del tempo si registra il momento meno divertente del match, con tanti falli che spezzettano il ritmo e con pochissime occasioni interessanti oltre la trequarti campo di ambo i lati. Al 20’ Venturi prova a scuotere l’attacco di casa con un cross tagliato dalla destra, ma la palla è preda di Treggia; al 23’ Derjai in proiezione centrale, allarga sulla destra per Vecchi che crossa per Fusari che gira di testa dalla zona dischetto, trovando la deviazione della difesa (con la mano, secondo diversi atleti di casa). Al 28’ un brivido improvviso per tutti i tifosi di casa: su una penetrazione del nuovo entrato Bortolotti, un’innocua palla vagante giunge nei pressi di Mordenti che cerca di stopparla col ginocchio invece che con le mani, ma ne esce un tocco maldestro che permette al veloce Fratangelo di tentare la deviazione a pochi passi dalla porta: il portiere si rifà immediatamente con un tuffo felino, togliendo la palla dalla disponibilità dell’attaccante per un sospiro di sollievo collettivo del “Buscaroli”. Al 31’ El Ghazali lancia Bonavita con un bellissimo tocco in profondità centrale, ma il bomber viene fermato per un fuorigioco al limite. Il Castenaso, comunque, è in fase positiva e propositiva negli ultimi minuti e al 32’ tenta di sorprendere Mordenti con l’ennesimo tiro-cross della sua partita, ma il portiere è attento. Al 35’ Venturi corre veloce (questa volta sulla sinistra) per entrare in area e scaricare per la botta di Fusari, che non colpisce bene dal dischetto, sciupando un’ottima occasione, ma l’azione non si spegne grazie alla caparbietà di Sabbioni che strappa la palla dai piedi del difensore per poi appoggiare a Derjai che dal limite dell’area piccola supera Treggia con un pallonetto stupendo che si spegne sulla traversa e sul fondo. Alto anche il colpo di testa di Fusari al 40’. Un minuto dopo Bonavita parte in contropiede solitario, ma subisce la rimonta di Neri che lo ferma con le maniere forti, entro il limite, però, secondo l’arbitro che lascia giocare. Il finale di gara vede (ovviamente) la forte spinta degli ospiti che cercano il pareggio a tutti i costi: al 48’ il nuovo entrato Jammeh si conquista e calcia una punizione al limite dell’area, ma Mordenti si fa perdonare l’incertezza precedente, parando in tuffo plastico. Al 51’ su una prorompente azione personale di Jammeh, la palla giunge a Girotti che dal limite dell’area piccola cerca il tiro a giro, ma la palla finisce alta. E’ l’occasione che spegne le velleità del Castenaso. Finisce 1-0 per il Sanpaimola che avrebbe meritato una vittoria più larga, ma che si accontenta per i 3 punti in classifica che valgono oro, visto il periodo precedente. Ora ci sarà da preparare con cura la prossima gara (la quart’ultima giornata di andata) al Renato Caselli di Sant’Agostino (Fe), domenica 26 novembre, alle 14,30.

Tabellino

SANPAIMOLA-CASTENASO 1-0 (p.t. 1-0)

Rete: 33’ Venturi (S)

Sanpaimola: Mordenti, Vecchi (44’ Raffuzzi), Togni, Sabbioni, Landini, Succi, Venturi, El Ghazali, Bonavita, Derjai, Fusari. A disp: Xhija, Rossi, Bugani, Graci, Ghinassi, Venturoli, Turrini, Bizzini. All: Orecchia

Castenaso:Treggia, Luccarino, Magliozzi, A.El Bouhali (85’ Jammeh), Neri, Tonelli (79’ Bortolotti), Mezzetti, (60’ Ghiselli), Casazza (72’ Cipriano), Girotti, Mura (54’ Colli), Fratangelo. A disp: Aversa, Vignudelli, D’Errico. All: Fancelli

Arbitro: sig. Francesco Riccardi di Rimini