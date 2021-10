Il Cervia crea ma non concretizza, al Todoli passa il Faenza: buona la prima di Valdifiori

Al Todoli la squadra di Bonacci non ha saputo convertire in gol le molte azioni create e nella parte finale del match il Faenza ne ha approfittato

Nonostante le tante occasioni create, il Cervia deve incassare la sconfitta per 2-0 con il Faenza. Al Todoli la squadra di Bonacci non ha saputo convertire in gol le molte azioni create e nella parte finale del match il Faenza ne ha approfittato. Buona dunque la prima del neo tecnico faentino Nevio Valdifiori.

Primo tempo di marca Cervia. Al 14′ Lago impegna Ravagli. Poco dopo ancora Lago tenta dopo l’assist di Brunetti. Al 20′ la chance più ghiotta con Merloni che colpisce il palo. Pronti via e ci prova Mancini, al 53′ un ispirato Lago costringe Ravaglia a salvarsi in corner. Il Cervia tenta, ma il Faenza resiste ed al 70′ Albonetti punisce con un diagonale mortifero. Nel finale Savorani raddoppia e chiude i giochi.

Tabellino

CERVIA-FAENZA 0-2

CERVIA: Braggion, Muccioli, Brando, Merloni, Krastev, Ceccarelli, Primitivi, Calandra, Brunetti, Lago, Mancini A disp: Di Marco, Ilboudo, Acquafredda, Novelli, Meoni, Godoli, Ndoka, Di Gilio, Corzani All Bonacci

FAENZA: Ravagli, Lanzoni F, Albonetti A, Gabrielli, Conti, Venturelli, Bertoni, Betti, Lanzoni P, Lanzoni G, Pioppo A disp: Luce, Karaj, Vecchi, Albonetti N, Ragazzini, Errani, Savorani, Fossi, Riviello All Valdifiori

Marcatori: 70′ Albonetti A, 85′ Savorani

Ammoniti: Calandra, Ravagli, Conti, Betti