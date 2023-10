Calcio, Ravenna che piega il Fanfulla e raggiunge la vetta della classifica

Vittoria esterna per il Ravenna, che si impone 2-0 a Lodi contro il Fanfulla e raggiunge la Sammaurese in testa alla classifica, con 10 punti in 4 giornate. Dopo 3 occasioni non sfruttate, al 40' Pavesi porta avanti i romagnoli con l'esterno dopo una prima respinta del portiere. Nella ripresa i lombardi si gettano avanti alla ricerca del pareggio ma al 95' Varriale concretizza un contropiede e chiude la gara. Nel prossimo turno di domenica 8 ottobre al Benelli gli uomini di Gadda ospiteranno il Corticella