Eccellenza, il Massa Lombarda si aggiudica il derby col Sanpaimola

Ennesima sconfitta per il Sanpaimola, ko 2-0 a Massa Lombarda. Non è certo il derby più entusiasmante della storia quello vista al “Dini e Salvalai”, visti i ritmi blandi, soprattutto nel primo tempo. Sono i padroni di casa a fare la partita, nonostante il Sanpaimola non corra particolari rischi. Ad inizio gara due buoni interventi di Mordenti tra i pali su Innocenti e Faccani, quindi Fabretti calcia a lato da buona posizione alla mezzora. Anche Faccani allo scadere del tempo alza il tiro sopra la traversa.

Nella ripresa si alzano ritmo e intensità, anche grazie alle varie sostituzioni volute dai due mister, seppur senza troppi patemi per i portieri. Al 73’ vantaggio locale sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti di Barlotti, con il cross che raggiunge Campomori piazzato sul secondo palo: l’assist è per Magri che non può sbagliare a pochi metri dalla porta (1-0). Pochi minuti dopo il neo entrato Fisconi viene atterrato in area ma l’arbitro non concede il rigore per un presunto fallo di mano precedente. Scampato il pericolo il Massa Lombarda mette in cassaforte il risultato con l’assist di Barlotti che lancia a campo aperto Zannoni: il giovane attaccante (già autore della rete in Coppa Italia un mese fa) corre veloce verso il 2-0, superando Mordenti in uscita.

Tabellino

MASSA LOMBARDA-SANPAIMOLA 2-0 (p.t. 0-0)

Reti: 73’ Magri (M), 85’ Zannoni (M)

Massa Lombarda: Lusa, Braccioli, Vultaggio, Campomori, Hysa, Raccagni, Faccani (68’ Barlotti), Magri, Innocenti, Brigliadori (77’ Ma.Massueme), Fabretti (78’ Zannoni). A disp: Mafalda, Gabelli, Mi.Massueme, Zhurini, Tola, Zagonara. All: Scozzoli

Sanpaimola: Mordenti, Landini, Togni, Sabbioni (57’ Fusari), Derjai, Succi, Turrini (57’ El Ghazali), Graci (46’ Venturoli, 80’ Fisconi), Bonavita, Venturi, Bezzi. A disp: Xhija, Raffuzzi, Vecchi, Bizzini, Bugani. All: Orecchia

Arbitro: sig. Cristofori di Finale Emilia