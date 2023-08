Comincia la stagione del Sanpaimola: esordio in Coppa a Massa Lombarda, poi via al campionato

Conclusa la pre-season con il successo sul Corticella Junior, il Sanpaimola è pronto per il calcio d'inizio della

stagione 2023/2024. I ragazzi di mister Orecchia affronteranno a domicilio il neopromosso Massalombarda in Coppa Italia, al "Dini e Salvalai". Dopo diverse amichevoli e i primi test match, ora ogni gara sarà importante per la stagione giallorossoblu. In attesa dell'esordio in campionato, in programma domenica 3 settembre a Granarolo Emilia contro il Granamica. Ex di turno, da una parte Derjai e El Ghazali, dall’altra Raccagni.

Il commento di mister Andrea Orecchia sul primo match ufficiale della stagione: ”Tutti attendiamo questa partita, perché sarà l'inizio della stagione, l'inizio ufficiale della stagione. I ragazzi in questo mese si sono allenati in maniera strepitosa. Ho fatto loro i complimenti, perché sono innanzitutto orgoglioso di allenare ragazzi che in un mese non si sono mai lamentati di niente, del caldo, degli allenamenti intensi e neppure del poco riposo che gli ho concesso.Infatti, anche a Ferragosto abbiamo lavorato e quindi questo è un gruppo davvero speciale, con ragazzi giovani e meno giovani di grande valore". "Siamo veramente curiosi di vedere questa prima uscita e di iniziare questo campionato - continua Orecchia -. Un campionato bello, un campionato importante con squadre davvero forti e quindi in tutti c'è la voglia di dimostrare di poter giocare in questo Sanpaimola e di voler ripagare quello che la società sta facendo, perché veramente ogni giorno ci mette nelle condizioni ideali per allenarci e fare la cosa più bella che ci piace, ovvero giocare a calcio”.