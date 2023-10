Coppa Italia, poker del Massa Lombarda ai danni della Savignanese

Dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato, il Massa Lombarda piega la Savignanese 3 giorni dopo in Coppa Italia (4-1). Una partita completamente diversa visto che dei 22 in campo mercoledì sera quasi nessuno aveva iniziato domenica, ma è stata una gara molto fisica con il Massa che ha preso il comando delle operazioni nell’avvio di ripresa. Un primo tempo dove i giocatori in campo non lesinano impegno e voglia di mettersi in mostra.

Al 49′ Zannoni sblocca la sfida in favore del Massalombarda. Bianconeri che non si fermano e dopo pochi minuti raddoppiano con Gabelli. La squadra di Montanari cerca di rialzare la testa e dare nuova verve alla contesa, ma i locali sono abili nel neutralizzare ogni sortita offensiva e al 65′ chiudono definitivamente i giochi con Massueme. Nel finale quarta rete locale e gol della bandiera del 2004 Toni.

Tabellino

Massa Lombarda Savignanese 4-1

Massa Lombarda: Mafalda, Massueme (80′ Fabbretti), Gabelli, Faccani (61′ Braccioli), Raccagni, Campomori, Tola, Barlotti, Zannoni, Brigliadori, Massueme (52′ Lepinda) A disp: Lusa, Monti, Braccioli, Lepinda, Magri, Fabbretti, Angelotti, Zhurini, Innocenti All Scozzoli

Savignanese: Papi, Possenti, Magnani (65′ Bianchi), Campanini (59′ Landi), Colombi, Mazza, Mazzarini, Forti, Brocculi, Pagliarani (70′ Toni), Masciullo (75′ Pirruccio) A disp Semprini, Lambertini, Di Gilio, Sberlati, Amaducci, Landi, Pirruccio, Toni, Bianchi All Montanari

Ammoniti:

Marcatori: 49′ Zannoni, 55′ Gabelli, 65′ Massueme, 75′ Braccioli, 77′ Toni