Calcio, Sanpaimola sconfitto di misura in Coppa Italia a Massa Lombarda

Il Sanpaimola esce sconfitto 0-1 dal “Dini e Salvalai”, al cospetto di un buon Massalombarda che bagna, a sua volta, con un successo il suo rientro in Eccellenza. Spalti piuttosto gremiti, nonostante l’umidità e il caldo torrido di inizio gara: tra l’altro, era addirittura da 5 anni che le due squadre non si affrontavano in match ufficiali: l’ultima volta fu nel 2018/19 in Eccellenza, 6-1 per il Sanpaimola e 0-0 al ritorno. Primo turno di Coppa Italia complicato, dunque, per Landini e compagni, nonostante nella prima mezzora abbiano mantenuto il controllo del gioco in maniera piuttosto tranquilla. Cambia tutto il gol di Zannoni che punisce l’uscita quasi a metà campo del portiere Mordenti: l’estremo difensore tenta di anticipare Massueme sul lancio di Brigliadori, ma nello scontro, la sua respinta termina esattamente nella disponibilità del nuovo bomber bianconero Zannoni, che non ci pensa molto prima di calciare a porta vuota, centrando il bersaglio grosso. Sarà la rete decisiva (1-0). La rete (la prima in maglia bianconera) di Zannoni sposta il “pallino” del gioco nelle mani dei padroni di casa.

La partita

Inizia forte (al 1’) Arrouby che scatta sul filo del fuorigioco in apertura, su assist di Sabbioni, ma l’arbitro ferma il gioco, su chiamata più che dubbia del guardialinee che non si avvede della posizione di Gabelli (che sta mantenendo in gioco il veloce attaccante ospite). Al 16’ Vecchi sulla destra fa filtrare un bel lancio rasoterra per Bonavita che in velocità mette in difficoltà la retroguardia locale, superando anche il portiere in uscita, ma il suo diagonale stretto non entra in porta. E’ la prima vera occasione da gol del match. Quella (probabilmente) più colossale del Sanpaimola arriva alla mezzora: punizione sulla trequarti sinistra di Sabbioni che cerca e trova il tiro al volo di Derjai che con un ottimo destro mette in difficoltà la sua ex squadra, sfiorando il palo lontano. Quindi, al 35’, il gol che spezza il leggero predominio del Sanpaimola: Togni sulla sinistra rimette con le mani in area, con l’altro ex Raccagni a spazzare di testa; sulla palla vagante si avventa Brigliadori che infila un filtrante centrale perfetto per la corsa in progressione di Massueme; arriva il contrasto sulla propria trequarti di Mordenti che cerca di intercettare la palla, ma l’attaccante locale è bravo a resistere alla carica e a toccare per Zannoni che alza la testa e punta il mirino sulla porta sguarnita, scavalcando due difensori ospiti. E’ l’1-0 per il Massalombarda. Gli ospiti accusano il colpo e concedono qualche altra occasione ai bianconeri che non ne approfittano con Braccioli e Zannoni che va vicinissimo in due azioni al raddoppio e, dunque, alla doppietta personale. All’intervallo ci si arriva sul vantaggio 1-0 per il Massalombarda che chiude meglio la prima frazione, dopo aver subìto spesso il ritmo del Sanpaimola nella prima parte del tempo.

La ripresa si apre con un’altra splendida invenzione di Matteo Derjai che sui 25 metri riceve da Sabbioni e scaglia uno splendido tiro che si stampa sul palo destro di Lusa. Son passati solo 20 secondi dal fischio arbitrale e i ragazzi di mister Orecchia si fanno subito sentire in attacco. Al 6’ Massueme calcia forte ma centrale dal limite dell’area e per Mordenti la parata non riscontra particolari difficoltà. Al 10’ il grande rammarico, condito da lunghe (e giustificate) proteste, per il Sanpaimola: su calcio d’angolo velenoso di Togni dalla destra, la palla filtra in mezzo a una decina di giocatori, prima di venire “stoppata” con il braccio da Raccagni (che poi allontana), suscitando, appunto, grandi proteste dei giallorossoblu. Sulla continuazione dell’azione, poi, Sabbioni colpisce fuori di testa. E’ l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del match, ma l’arbitro Carlini è inflessibile. Rispetto alla prima frazione, nella ripresa si gioca ad un ritmo più elevato, con le due squadre che cercano ripetutamente la via del gol, mentre, ovviamente, anche l’agonismo ha il sopravvento. Al minuto 25, occasione per entrambe le formazioni: prima il fuorigioco di Bonavita che neutralizza l’azione di Venturoli sulla sinistra, mentre sul ribaltamento di fronte, su azione personale di Brigliadori in area, Zannoni colpisce il secondo palo della sua prestazione con un piatto dal limite dell’area. Al 42’ altro fuorigioco fischiato a Bezzi sulla destra, con Bonavita libero sul dischetto. Dopo un tiro fuori di Magri, si fa vedere Raffuzzi, lanciato da Bonavita, con una bella cavalcata sulla sinistra: il suo tiro-cross piuttosto pericoloso sorvola di pochi centimetri la traversa difesa da Lusa. L’ultima azione degna di nota è dei padroni di casa che nel recupero pescano il tiro a giro di Topi sulla destra, con Mordenti ben posizionato per la parata. Finisce, dunque, 1-0 per il Massalombarda che bagna nel migliore dei modi il ritorno in Eccellenza, con un ottimo successo nel primo turno di Coppa Italia. Per il Sanpaimola una discreta prestazione, con qualche lampo offensivo che poteva (e doveva) aver maggior fortuna.

Tabellino

MASSALOMBARDA-SANPAIMOLA 1-0 (p.t. 1-0)

Rete: 35’ Zannoni (M)

Massalombarda: Lusa, Braccioli, Gabelli, Albonetti, Hysa, Raccagni (66’ Campomori), Tola (62’ Lepinda), Magri, Zannoni (81’ Pozzato), Massueme (75’ Castaldo), Brigliadori (84’ Topi). A disp: Mafalda, Vultaggio, Zagonara, Barlotti. All:Scozzoli

Sanpaimola: Mordenti, Vecchi, Togni (72’ Raffuzzi), Sabbioni (67’ Bezzi),Succi, Landini, Graci (46’ Venturoli), Bugani (61’ Turrini), Bonavita, Derjai, Arrouby (46’ Fisconi). A disp: Xhija, Donattini, Rossi, Brighi. All: Orecchia

Arbitro: Nicola Carlini di Cesena