"Non stiamo raccogliendo quanto meriteremmo", il commento di Orecchia dopo la sconfitta col Massa Lombarda

“Era una partita che entrambe le squadre volevano vincere che ha registrato buone azioni da una parte e dall’altra" Cominicia così l'allenatore del Sanpaimola Andrea Orecchia, nell'analizzare la sconfitta dei suoi ragazzi per 2-0 sul campo del Massa Lombarda. "Sono stati bravi loro a sbloccarla a un quarto d’ora dalla fine - continua il tecnico -, su palla inattiva. Dopo lo svantaggio ci abbiamo provato, entrando in area in maniera pericolosa un paio di volte, senza purtroppo riuscire a trovare il pareggio immediato. Quindi il Massa ha pescato il contropiede che ha chiuso la partita. In un campionato del genere, in cui tutte le partite sono “tirate”, la differenza la fanno spesso gli episodi. Il Massa ha dimostrato come, con nuovi innesti, è diventata una buona squadra di categoria e nel derby diversi episodi non “ci hanno detto bene”; quindi, già da martedì dovremo rimboccarci le maniche e lavorare forte in allenamento per prepararci a fare un'altra bella prestazione, perché in casa ci aspetta un altro avversario forte come il Masi Torello".

Orecchia non ha rimproveri per i suoi giocatori: "Ai ragazzi non posso dire niente, perché anche domenica hanno dato tutto e son convinto che, purtroppo, non stiamo raccogliendo quanto meriteremmo: speriamo di toglierci quanto prima da questa situazione, anche perché sappiamo che dipende da noi il poter fare bene contro ogni squadra ed essere competitivi contro chiunque”.