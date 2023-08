Calcio, il Ravenna prende Paccagnini in prestito dalla Sampdoria

Il Ravenna comunica di avere definito con la Sampdoria il passaggio a titolo temporaneo fino al termine della stagione di Andrea Paccagnini. Esterno destro classe 2005, ha praticamente svolto tutta la trafila giovanile con la maglia blucerchiata, giocando con la Sampdoria per ben 13 stagioni, arrivando fino alla Primavera 1. Nato attaccante nel corso degli anni ha arretrato la sua posizione in campo trovando il suo posizionamento ideale come esterno destro nella difesa a 4 o a 5