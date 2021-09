Calcio, Sanpaimola nella tana della favorita: trasferta proibitiva a Riccione

Dopo lo scivolone interno contro il Classe, per il Sanpaimola di mister Marco Tinti è tempo di tornare in campo per la terza giornata di campionato. Sarà una trasferta durissima quella di Riccione sul campo della Fya (domenica ore 15:30 allo stadio Nicoletti), guidata in panchina da Mirko Taccola, difensore dell’Inter negli anni 90. La prossima avversaria del Sanpaimola è la grande favorita per il salto di categoria, finora ha sempre trionfato sia in campionato che in Coppa Italia.

Sul campo sintetico di prima generazione di Riccione, il Sanpa ha sempre ottenuto buoni risultati nelle stagioni precedenti, ma domenica dovrà sfoggiare una grandissima prestazione per sovvertire un pronostico che pende decisamente in favore dei riminesi.