Ravenna ad Agliana per riscattare l'ultima sconfitta: "Abbiamo l'occasione di rimettere a posto le cose"

Incassato il primo stop in campionato i giallorossi si apprestano alla difficile trasferta di Agliana contro un’altra corazzata di questo girone. I nero verdi hanno una rosa di prim’ordine, tra le più attrezzate per affrontare il salto di categoria e, complice un avvio decisamente sotto tono, scenderanno in campo con grande fame di punti. Al momento in classifica l’Aglianese sta risalendo la china, la mancanza di vittorie è costata la panchina al tecnico Maraia che è valso il ritorno in panchina di Baiano. Un impatto che ha portato due vittorie consecutive con la serie aperta che vuole essere allungata contro i giallorossi. La rosa a disposizione dell’ex attaccante della Fiorentina ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo attrezzata per competere per la vittoria del campionato. Basti pensare a Iacoponi che con 91 presenze nella massima serie solo due anni fa disputava il massimo campionato con il Parma, o all’attaccante veneziano Bocalon che nello stesso anno regalava con un suo gol la promozione in serie A ai lagunari per finire questa rapida rassegna con Gabbianelli, tra gli alfieri del Rimini promosso in C due stagioni fa proprio ai danni del Ravenna. Per rialzare la testa dopo l’immeritata sconfitta di San Marino servirà il migliore Ravenna possibile che, dopo due trasferte consecutive su fondi sintetici, possa riproporre quelle caratteristiche che hanno consentito agli uomini di Gadda di conquistare, e difendere, la testa della classifica senza partire con i favori di pronostico da parte degli addetti ai lavori.

Forze da gestire per il tecnico giallorosso che, complici gli impegni ravvicinati, dovrà fare i conti con i primi acciacchi della stagione. In via di ripresa Nappello che sarà più facile vedere in campo domenica al Benelli contro il Carpi, non sarà della gara anche Magnanini alle prese con un fastidio al ginocchio operato due anni fa e che è stato tenuto a riposo domenica. Condizioni non perfette per Esposito e Agnelli ma i due difensori saranno regolarmente a disposizione per la trasferta toscana.

Sereno ma concentrato Massimo Gadda alla vigilia della gara: “Domani abbiamo l’occasione di rimettere a posto le cose dopo la sconfitta di San Marino, dove comunque abbiamo offerto una buona prestazione, quindi andiamo ad Agliana con fiducia. L’Aglianese ha delle individualità veramente importanti, è stata costruita per vincere. Al di là di come è partita, adesso con il ritorno di Baiano arriva da un momento positivo con un pareggio e due vittorie, ci aspetta l’ennesima partita difficile contro una big del campionato.”