Per il Ravenna c'è il derby a Forlì, Gadda: "Mi aspetto una gara aperta e senza speculazioni sul risultato"

La fase decisiva del campionato giallorosso è arrivata, gli uomini di Gadda affronteranno a stretto giro le tre squadre più vicine in classifica e con le quali, Pistoiese esclusa, si giocheranno l’accesso e la griglia dei playoff. La prima di queste tre avvincenti sfide è anche quella più sentita dal popolo giallorosso, il derby contro il Forlì, primo confronto della storia giallorossa e gara che di certo riveste un peso che va ben oltre i tre punti e l’eventuale possibilità di sorpasso in classifica. Al Morgagni, infatti, i giallorossi affronteranno la squadra allenata da Graffiedi che li precede di solo un punto. Partiti a fari spenti i biancorossi hanno avuto la forza di disputare un campionato sopra le righe, restando a lungo la più diretta concorrente al Giana Erminio per il primo posto in classifica prima di cedere il passo all’impetuosa rimonta della Pistoiese nel girone di ritorno. Nelle ultime gare un periodo di inflessione con tre sconfitte consecutive, facile immaginare come i padroni di casa, con numerosi ex, potranno affrontare una gara che potrebbe dare una nuova svolta alla stagione.

Tra le fila avversaria troviamo quattro giocatori che hanno indossato la casacca giallorossa negli ultimi anni, partendo dai fratelli Erik ed Elia Ballardini arrivando a Matteo Ronchi tre stagioni in serie C fino a Paolo Rrapaj, protagonista dell’ultimo campionato di D vinto. Se Atene piange Sparta non ride ed anche il Ravenna arriva a questa gara con il peso di un inatteso stop casalingo con la Bagnolese che ha seguito un pareggio contro il Mezzolara che hanno rallentato la corsa di Guidone e compagni al terzo posto, primo valido per avere il fattore campo favorevole nei playoff. La settimana giallorossa è proceduta nella massima concentrazione, come diversamente non potrebbe essere, ma con qualche intoppo a livello fisico che hanno fatto in parte lavorare a parte Pipicella e Spezzano i quali comunque saranno disponibili. Scongiurata una nuova lesione muscolare per Boccardi, il difensore giallorosso tornerà ad allenarsi dalla settimana prossima insieme a Grazioli che ha smaltito il profondo ematoma rimediato contro il Corticella. La partita nella partita, quella degli ex, conta due elementi anche nel Ravenna, Marco Spinosa e Daniele Melandri entrambi protagonisti di prestazione importanti con i rivali ma pronti a cercare di dare un dispiacere agli ex tifosi. Proprio Melandri a pochi giorni dal suo arrivo in giallorosso timbrò con una bellissima rete il sorpasso ai rivali nella gara di andata, una girata allo scadere che ha fatto andare in visibilio i tifosi in curva Mero.

In una stagione di alti e bassi come quella giallorossa il derby rappresenta uno snodo fondamentale per regalare una gioia al proprio pubblico, è dello stesso avviso il tecnico giallorosso Massimo Gadda, altro ex del match, che ha così presentato la partita: “Ci troviamo ad affrontare una partita bella ed importante per tutti, siamo delusi per la sconfitta della settimana scorsa contro la Bagnolese, ma arriviamo da dieci giorni di lavoro fatto bene e vogliamo fare bene per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Mi aspetto una gara aperta e senza speculazioni sul risultato, anche se non arriviamo in un grande momento dobbiamo lavorare sulle nostre certezze che non sono frutto del caso, ma del lavoro fatto.”