Ravenna-Aglianese, Gadda ottimista: "Giochiamo al Benelli e stiamo bene"

A otto partite dalla fine la lotta per il campionato entra nel suo momento decisivo e con 6 squadre in 6 punti ed un’Aglianese, avversaria del Ravenna in questa 26^ giornata, che dista solo dieci lunghezze dalla vetta, tutto è ancora tremendamente in gioco.

Difficile, se non impossibile, ad inizio stagione immaginare i giallorossi così coinvolti nella lotta per le prime posizioni, ma lo straordinario rendimento di Rrapaj e compagni ha fatto si che quella che poteva essere solo un’utopia diventasse un sogno alla portata del Ravenna. Ad oggi i giallorossi al pari del Forlì guidano il gruppetto di testa, dopo aver accusato un lieve rallentamento nelle ultime giornate scenderanno in campo per tornare a gioire davanti ai propri tifosi. L’Aglianese era una delle squadre più accreditate ad inizio stagione per tentare l’assalto alla promozione, ingenti investimenti in una rosa di primo piano che però non hanno portato i risultati sperati. Mister Baiano ha tenuto ben saldo il timone e complice qualche assestamento nel mercato di dicembre, la squadra ha ricominciato a girare e, basandosi su una grande solidità difensiva, ha ricominciato a scalare la classifica riavvicinandosi alla zona playoff. Un rendimento fin qui insperato che fanno dei toscani la squadra ad aver conseguito più punti di tutti nel girone di ritorno. Davanti persa l’esperienza di Gabbianelli e Bocalon si è ripartiti dal talento di Dalla Pietra e dal centravanti Mascari, in difesa troviamo invece giocatori del calibro dell’ex Parma e Sampdoria Jacoponi, giocatori con grande esperienza e campionati vinti come Viscomi, una squadra di certo da prendere con tutte le attenzioni del caso.

Per affrontare questa sfida mister Gadda non potrà contare su un elemento chiave come Nappello, squalificato per la quinta ammonizione in campionato. Non sarà della gara neanche Spezzano che è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare al flessore. Tornano invece a disposizione del tecnico giallorosso i due perni difensivi Agnelli e Magnanini oltre a Campagna ristabilitosi dal problema all’anca. Squalifica scontata anche per Cherif Diallo che si candida prepotentemente a tornare a guidare l’attacco giallorosso, un attacco che ha potuto riabbracciare già domenica scorsa Sabbatani e che dovrà essere l’arma in più dei giallorossi per questo finale di stagione.

Nel presentare la partita il tecnico Massimo Gadda si è soffermato sul momento degli avversari: “L’Aglianese in questo momento vale le squadre migliori di questo campionato. Dopo il mercato di dicembre si sono sistemati e stanno ottenendo risultati importanti. Sappiamo che in questo momento affrontiamo una delle squadre più forti. Però giochiamo al Benelli e stiamo bene, quindi ce la giocheremo alla pari. Noi dobbiamo concentrarci sulla prestazione, dobbiamo disputare una grande gara, poi vedremo cosa ci dirà il risultato che, abbiamo visto anche nelle ultime partite, dipenderà molto anche dagli episodi.”