Coppa Italia, il Ravenna ha la meglio sul Mezzolara dopo i calci di rigore

La spunta ai rigori il Ravenna nel primo turno di Coppa Italia a Budrio contro il Mezzolara. Gli emiliani passano in vantaggio al 32' col rigore trasformato da Fogli, i giallorossi chiudono il primo tempo in svantaggio nonostante un paio di buone opportunità nate da calci d'angolo. AL 78' Marino fissa il pari con un tiro-cross deviato che beffa Malagoli, 5' dopo mette la freccia il Ravenna grazie alla rete di Tirelli ma al 92' Catozzo in mischia trova il guizzo che vale il 2-2. Si procede coi calci di rigore: dopo un'infinita serie, la terza parata di Rossi fa passare il turno al Ravenna (8-9 il risultato finale).