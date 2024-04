Poker del Ravenna ai danni del Progresso: i giallorossi continuano a inseguire il Carpi

Rotonda vittoria per il Ravenna, che in trasferta piega 4-0 il Progresso. I giallorossi, visto il contemoporaneo successo del Carpi a San Mauro Pascoli, restano secondi a -2 dagli emiliani. Al 14' apre le danze Nappello da centro area su cross di Tirelli. Al 35' raddoppia Rrapaj con un siluro che rimbalza davanti a Cheli e gonfia la rete. Marino e Tirelli sfiorano il gol, il secondo poi lo trova al 54' con un grandissimo tiro a giro dal limite, dedicandolo a Pavesi, che ha chiuso la stagione per infortunio. Il gol del definitivo 0-4 porta la firma di Sabbatani con un colpo di testa su cross di Nappello. Domenica prossima al Benelli i giallorossi ospiteranno il Certaldo.