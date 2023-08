Calcio, il Ravenna si presenta alla città: martedì 5 settembre l'appuntamento coi tifosi

A pochi giorni dal fischio di inizio del campionato, il Ravenna è pronto per raccogliere il primo abbraccio dei propri tifosi. La prima squadra infatti verrà presentata ufficialmente alla città nella serata del 5 settembre a partire dalle 20,30 al centro sportivo di Fosso Ghiaia. La sede scelta non è casuale, l’evento infatti si terrà al Centro Sportivo Vaienti, impianto che nel corso degli ultimi mesi è stato dato in concessione al club giallorosso e che diventerà il centro nevralgico delle attività del settore giovanile. Nell’impianto, che continuerà comunque ad ospitare le attività del Fosso Ghiaia infatti, si terranno a partire dal weekend successivo tutte le partite dei giovani leoni giallorossi della RFC Academy oltre alla maggior parte degli allenamenti.

Non poteva perciò esserci sede migliore per unire in un’unica serata tutto il mondo giallorosso, prima squadra, settore giovanile e tifosi, in un abbraccio che possa essere di buon auspicio per la nuova stagione. La presentazione ufficiale segnerà l’avvio di un nuovo campionato, caratterizzato dalla determinazione, dalla voglia di stupire e regalare emozioni ai supporters del Ravenna. Nel corso della serata verranno presentati i giocatori, staff e dirigenza che saluteranno il pubblico e racconteranno le prime sensazioni alla vigilia degli impegni di campionato.

Per tutta la durata della presentazione sarà attivo lo stand gastronomico dove i tifosi potranno anche intrattenersi per conoscere i giocatori scambiando qualche chiacchiera e trasmettendo la passione di chi da sempre ha a cuore i colori giallorossi. Gli appassionati di calcio, i tifosi di lunga data e quelli che si stanno unendo alla famiglia giallorossa sono invitati a partecipare e condividere questo momento dal forte spirito identitario.