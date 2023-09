Calcio, il Ravenna rinnova Filippo Boccardi: indosserà la maglia numero 15

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per il rinnovo di Filippo Boccardi. Dopo avere svolto tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina, colleziona 71 le presenze in serie C in 4 stagioni all’Imolese. Nella scorsa stagione era arrivato a gennaio a rinforzare la difesa giallorossa totalizzando 8 presenze. Aggregato alla squadra fin dai primi giorni del raduno ha guadagnato sul campo il rinnovo fino al 30 giugno 2024. Indosserà la maglia numero 15.