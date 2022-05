Il Ravenna supera il San Donnino e chiude il campionato al secondo posto

Vittoria per il Ravenna nell'ultimo impegno di regular season al Benelli contro il Borgo San Donnino. I padroni di casa si impongono 2-0 grazie alle reti di Antonini Lui e Guidone, e blindano matematicamente il secondo posto. Le 3 lunghezze di vantaggio unite allo scontro diretto favorevole col Lentigione danno la certezza del piazzamento di vicecapolista ai bizantini con una giornata d'anticipo. Finiscono ufficialmente anche le speranze di vittoria del campionato visto il pareggio del Rimini per 1-1 a Sasso Marconi. Nell'ultimo turno di campionato i ragazzi di Dossena saranno ospiti del Ghivizzano, prima dei playoff.

I giallorossi al secondo minuto sono già avanti: torna al gol Antonini Lui con il pezzo forte della casa, stacco imperioso su corner battuto da Spinosa. Al 42' palla in profondità di Spinosa per Guidone, che scatta sul filo del fuorigioco, scarta il portiere e firma il 2-0: si tratta dei dodicesimo assist per il numero 23 in questo campionato. Al 53' un fallo di Nagy implica il rigore per gli ospiti, ma Botti si tuffa alla sua sinistra e dice di no a Vecchi.