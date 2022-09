Il Ravenna tessera Andrea Tabanelli: giocherà per la prima volta nella squadra della sua città

Il Ravenna annuncia di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento fino alla fine della stagione di Andrea Tabanelli. Nato a Ravenna nel 1990, Tabanelli indosserà per la prima volta in carriera la maglia della squadra della sua città. Una carriera che parla da sola, dall’esordio tra i professionisti con il Bellaria, passando per Cesena, Giacomense, Cagliari, Pisa, Padova, Lecce, Frosinone e Pescara sono state 205 le presenze tra i professionisti in piazze di primaria importanza. Ha esordito in serie A nel 2014 in Sassuolo-Cagliari, ma nella massima serie ha indossato anche la casacca del Cesena e del Lecce. Una serie A riconquistata proprio con i giallorossi, risultando determinante nella cavalcata promozione con 8 reti in 26 presenze. Tabanelli già da qualche giorno si sta allenando con i nuovi compagni e sarà già a disposizione per la partita di mercoledì contro il Fanfulla. Indosserà la maglia numero 6.