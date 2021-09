Calcio femminile, Ravenna nel girone C di Coppa Italia con Sassari Torres e Sampdoria

Questa mattina nella sala "Paolo Rossi" della sede FIGC si è svolto il sorteggio per determinare la composizione dei gironi eliminatori della Coppa Italia femminile. Le 24 società (12 di Serie A e 12 di B) sono state inserite in 8 gruppi da 3 squadre ciascuno, con le 8 teste di serie che riposeranno alla prima giornata per poi giocare le successive due gare in trasferta.

Il Ravenna Women è capitato nel girone C con Sampdoria e Sassari Torres. La prima giornata Torres-Ravenna si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 15, la seconda Torres Sampdoria (nella quale riposerà la seconda squadra migliore in graduatoria, il Ravenna) sabato 20 novembre e la terza Ravenna Sampdoria (che vedrà affrontarsi le due squadre non incontratesi in precedenza) domenica 19 dicembre, entrambe alle 14:30.

Accederanno ai quarti di finale le 8 squadre vincenti dei gironi.