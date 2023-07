Calcio, il Ravenna riabbraccia il centrocampista Paolo Rrapaj

Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con Paolo Rrapaj per il suo ritorno in giallorosso fino al termine della stagione. Rrapaj è un centrocampista dotato di grande intelligenza e dinamismo, caratteristiche che ne permettono un utilizzo in svariate posizioni del campo offrendo a mister Gadda molteplici opzioni per il suo piano tattico. Per il giocatore si tratta di un ritorno in giallorosso dopo la stagione 2016/17 caratterizzata dall’entusiasmante rimonta sull’Imolese e la promozione in Lega Pro quando da quota under seppe ritagliarsi un posto importante nell’11 allora guidato da Mauro Antonioli. Dopo quell’esperienza tante presenze in serie D con Forlì, Sasso Marconi, Montevarchi.