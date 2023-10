Eccellenza, il Russi guadagna 3 punti contro il Medicina Fossatone

Il Russi esce vittorioso dal match degli “ex”, due per parti, Ferretti e Bertoni per il Medicina e Savini e Dradi per il Russi: contro il Medicina finisce 2-1. I padroni di casa la sbloccano dopo appena 5 minuti con il bomber Salomone che trasforma una punizione di seconda dentro l’area fischiata per un retropassaggio al portiere dei difensori ospiti. Il Russi va vicino al raddoppio con Cobrescu che da casa sua calcia in porta colpendo però la traversa; De Gori fortunato si ritrova la palla tra le mani a terra. La prima frazione continua con un Russi che prova a costruire azioni, ma un’attenta retroguardia ospite non concede spazi. Ancora un’occasione per il Russi nei piedi di Salomone che però spreca calciando alto sopra la traversa da buona posizione.

Il raddoppio non tarda ad arrivare, Gualandi appena entrato gira in porta un’ottima punizione di Salomone. Agguantato il raddoppio i padroni di casa si concedono qualche distrazione di troppo ed il Medicina è bravo a sfruttare questo momento per accorciare con Mascanzoni che conclude a rete una buona azione degli ospiti. Nel finale di partita il Medicina prova a trovare il pari senza successo. Si conclude così il match con il risultato di 2-1, per la prossima giornata il Russi è atteso a Reno per l’anticipo del Sabato, mentre il Medicina incontra il Castenaso.

Tabellino

RUSSI 2

MEDICINA 1

RUSSI: Sarini, Bungaja, Gregorio, Dradi, Bergamaschi (16’st Gualandi), Crispino (29’st Calderoni), Cobrescu

(48’st Nicolosi), Savini, Marra (35’st Giunchi), Salomone, Saporetti.

A disposizione: Scardovi, Gualandi, Nicolosi, Manara, Giunchi, Calderoni, Santomauro, Ferunaj, Maiolani.

Allenatore: Rossi Roberto

MEDICINA: De Gori, Musiani, Bertoni, Ferretti, Alpi (5’pt Castagnini), Commissari, Xhuveli (32’st Barbaro),

Randi (7’st Montalbani), Mascanzoni, Boschi (16’st Sansonetti), Merighi.

A disposizione: Tonini, Montalbani, Sansonetti, Castagnini, El Abbassi, Rubino, Barbaro, Rontini, Dal Fiume.

Allenatore: Giangiacomo Geraci

Arbitro: Maiellaro di Parma

Reti: 5’pt Salomone, 21’st Gualandi, 23’st Mascanzoni

Note: Ammonito Geraci

Ammoniti: Bertoni

Recupero: 5’ pt, 5‘ st