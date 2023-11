Promozione, il Faenza torna da San Piero con un buon pareggio per 2-2

Partita vibrante e combattuta tra Sampierana e Faenza che si dividono giustamente la posta in palio. Le due squadre hanno espresso bel gioco e intensità confermandosi tra le migliori del torneo. La prima opportunità è per la Sampierana che in azione di rimessa va in gol con Lanzi, scattato però in netto fuorigioco: inevitabile e giusto l’annullamento. Il Faenza fa un ottimo pressing difendendo alto. Bertoni recupera il pallone e lo crossa per Pezzi che conclude alto. Al 22’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, Gimelli effettua un preciso traversone che trova pronto al perfetto impatto Manaresi il cui preciso colpo di testa indirizza il pallone sotto l’incrocio dei pali superando Zammarchi vanamente proteso in volo, 0-1. La reazione rabbiosa della Sampierana si concretizza in un fendente di Braccini che Fabbri respinge e Manaresi attento completa il disimpegno. Dopo un tiro di alleggerimento di Marocchi, facilmente parato a terra da Zammarchi, e una conclusione fuori misura di Braccini, quasi allo scadere arriva il pari su rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Gimelli posizionato al limite dell’area. Dal dischetto, Narducci è infallibile.

Secondo tempo

La ripresa inizia su ritmi molto alti, e la Sampierana passa quasi subito in vantaggio al 2’ finalizzando uno schema su calcio di punizione, una sorta di corner corto: Braccini invece di crossare, passa il pallone all’indietro al limite dell’area all’accorrente Pippi che di gran carriera esplode una staffilata fortissima che manda il pallone in fondo alla rete. Il vantaggio carica la Sampierana, ma non scompone il Faenza che deve anche fare i conti con l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione di Prati, ammonito per due volte per proteste nel giro di pochi secondi. La squadra biancoazzurra di mister Vezzoli recupera però il pari su calcio di rigore concesso dall’arbitro Torrisi per un fallo di mano di Diversi. In assenza del rigorista Prati, ad incaricarsi della trasformazione è Gjordumi che realizza nonostante il tentativo di parata di Zammarchi. Il secondo cartellino giallo al centravanti Lanzi ristabilisce la parità numerica tra le due squadre che continuano a giocare a viso aperto. La Sampierana, sospinta dal pubblico, spinge con forza alla ricerca del gol, creando diverse occasioni pericolose. Molto attivo è Braccini prima con un insidioso diagonale che viene intercettato da Gimelli, poi con una botta che impegna il portiere Fabbri a deviare il pallone poi controllato da Karaj. Il Faenza cerca di contenere gli attacchi bianconeri e di ripartire affidandosi soprattutto al gran lavoro di Marocchi che al termine di una discesa viene anticipato di piede dal portiere Zammarchi, Il portiere di casa sventa poi un tiro di Gjordumi a conclusione di una veloce combinazione tra Tuzio e Marocchi. Negli ultimi minuti la Sampierana stringe i tempi alla ricerca del gol cercando lo spunto sulle fasce laterali. Braschi e poi Pippi ci provano, ma non sono precisi così come i due esterni Diversi e Quaranta che su azione di angolo mette di poco a lato. Per il Faenza la replica è affidata a Pezzi che su calcio di punizione dal limite indirizza bene il pallone, ma senza la necessaria forza verso la porta di Zammarchi per para senza problemi. Il risultato finale, 2- 2 è giusto e rispecchia quanto espresso dalle due squadre.

Tabellino

Sampierana Faenza 2-2

Sampierana: Zammarchi, Quaranta, Diversi, Conficoni, Narducci, Canali, Berni (22’ st Castagnoli), Braschi, Lanzi, Pippi, Braccini. A disposizione: Golinucci, Drudi, Simoncini, Stoppa, Batani, Braccini, Castagnoli, Pungelli, Cano. All Barontini

Faenza: Fabbri, Tuzio, Gimelli, Gabrielli, Prati, Manaresi (1’st Karaj), Marocchi, Bertoni, Pezzi, Benini (35’ st Albonetti), Gjordumi. A disposizione: Bertini, Shermadhi, Emiliani, Zani, Caroli, Cavolini, Bagnolini. All. Vezzoli

Arbitro: Torrisi di Ferrara; assistenti: Biandronni e Fanucci di Forlì

Reti: 22’ pt Manaresi, 43’ pt Narducci (r), 2’ st Pippi, 9’ st Gjordumi (r)

Espulsi: Lanzi, Prati (entrambi per doppia ammonizione)

Ammoniti: Conficconi; Pezzi, Gjordumi

Recupero: 1’-4’ Angoli: 3-3