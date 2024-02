Solo un pareggio per il Ravenna contro il Sangiuliano, giallorossi primi a +2 dal Forlì

Ravenna 47, Forlì 45, Carpi 44. È questo il podio del girone D dopo il pareggio per 0-0 dei giallorossi sul campo del Sangiuliano City. Per gli uomini di Gadda si tratta del secondo risultato deludente di fila dopo la sconfitta interna contro il Lentigione. I romagnoli non riescono a trovare il guizzo vincente nonostante qualche azione pericolosa nel primo tempo, il portiere locale è miracoloso su un colpo di testa di Tirelli. Lombardi vicini alla rete con una punizione dal limite di Salzano respinta da Cordaro sul finale del primo tempo. Nella ripresa il Ravenna chiude in 10 a causa del rosso rimediato da Magnanini al 91'. Domenica prossima al Benelli il derby romagnolo col Victor San Marino.