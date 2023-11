Sanpaimola, mister Orecchia dopo la vittoria col Castenaso: "Siamo un gruppo vero"

“Vittoria importante dei ragazzi che hanno disputato un'ottima partita, cercando di metterci tanta intensità e cercando di chiudere ogni varco ad una squadra che ha un ottimo reparto offensivo e anche a metà campo". L'allenatore del Sanpaimola Andrea Orecchia si gode la vittoria dei suoi contro il Castenaso. I 3 punti, arrivati grazie alla rete di Venturi, portano i giallorossoblu a 3 punti dalla linea di galleggiamento che delimita la zona playout.

"Abbiamo concesso poco, se non nel finale: loro si son buttati in attacco con tanti giocatori e han creato qualche mischia difficile da gestire, ma abbiamo avuto la capacità di saper soffrire nel momento in cui c’era da soffrire. Per tutti i 90 minuti abbiamo corso tanto e questo significa, come ho sempre detto, che il Sanpaimola è un gruppo vero, fatto di ragazzi fantastici che non ha mai mollato, che non molla e che ci tiene a risalire la classifica: farà di tutto per recuperare, perché è un gruppo unito che sta bene insieme" sottolinea Orecchia.

"E non lo dico tanto per dire - rimarca -: voglio sottolineare come i ragazzi abbiano guardato insieme la partita della Nazionale venerdì scorso, al campo sportivo: questo secondo me è un grande segnale di ragazzi che vogliono stare insieme a condividere comunque del tempo. E questo mi inorgoglisce e mi fa ben sperare anche per il futuro. A questi ragazzi e a questo gruppo manca, attualmente, solo qualche risultato come quello ottenuto contro Castenaso, ovvero contro una squadra forte, sicuramente una delle più forti contro cui abbiamo giocato in stagione. Abbiamo fatto una grande prestazione", conclude il tecnico.