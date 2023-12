Eccellenza, rocambolesca sconfitta subita nel finale dal Sanpaimola contro il Coriano

Finisce male il 2023 del Sanpaimola che scivola a tempo scaduto contro Coriano. I riminesi vanno avanti 3 volte nel match, riuscendo poi ad impedire ai padroni di casa la terza rimonta nel convulso finale. Al 92’ Togni incassa il (giusto) rosso per doppio cartellino giallo, lasciando in 10 contro 11 i compagni nell’assedio finale degli ospiti: al 96’ batti e ribatti in area locale con il portiere Mordenti che compie due veri e propri miracoli sui tiri ravvicinati degli ospiti in pochi secondi, ma la zampata di Carrer è decisiva (2-3). Certo ci sarebbe un calcio di rigore apparso ai più clamorosamente evidente un minuto dopo, all’ultimo respiro per un fallo su Bezzi, ma l’arbitro Roli non la pensa in questo modo e il match termina con il giovane attaccante a terra in area e le potenti proteste dell’ambiente giallorossoblu.

La partita

Pronti via e dopo 8’ al primo affondo Coriano passa con Enchisi che devia in porta, da pochi passi, un cross di Bandieri. La difesa non si oppone con la giusta determinazione e per il centrocampista ospite è comodo comodo il gol del vantaggio (1-0). Al 13’ un “harakiri” di Venturi che chiudendo la strada al contropiede di Tamagnini passa indietro a Mordenti quasi da metà campo, non accorgendosi della corsa di Carrer che si avventa sulla palla al limite dell’area, toccando poi il portiere di casa in uscita coi piedi. Pericolo scampato, pericolo creato due minuti dopo sul cross di Turrini, Bonavita aggancia in piena area per appoggiare all’accorrente Bugani che calcia forte ma troppo centrale, facilitando la parata di Bianchini. Al 19’ El Ghazali esce bene da una mischia nella propria metà campo e lancia lungo d’esterno per Fisconi che batte in velocità gli avversari entrando in area, dove cade per il contrasto di Dante Carlos Rossi: rigore sacrosanto. Dal dischetto si presenta lo specialista Federico Bonavita che supera in maniera perfetta alla destra del portiere per il pareggio 1-1. Al 28’ Fusari strappa la palla all’avversario diretto sulla trequarti ospite e lancia sulla destra Fisconi che crossa con El Ghazali che sul contrasto del difensore prova a inquadrare la porta, ma alza troppo la mira. Poche le occasioni da gol da una parte e dell’altra, ma è il Sanpaimola nella prima parte di gara a dominare il gioco. Al 34’ Fisconi sulla destra si invola superando in piena velocità l’avversario: sul suo cross Bugani aggancia e favorisce il tiro in diagonale dell’accorrente Togni, ma Anastasi respinge in scivolata a pochi passi dal palo. Nell’azione conseguente all’angolo El Ghazali calcia da fuori ma si fa ribattere da un difensore che involontariamente lancia il contropiede 2 contro 2, con Tamagnini che arriva vicino all’area per poi servire Carrer, ma un ottimo movimento di Succi da ultimo uomo mette in fuorigioco l’attaccante ospite. Strepitoso Succi in questa occasione. Subito dopo Fisconi si fa ingolosire da fuori area, ma non trova la porta al 36’. Sulla ripartenza la manovra del Coriano mette Tamagnini nelle condizioni di imitare Fisconi sia nell’idea (tiro da fuori area) che nella conclusione (alta sopra la traversa). Al 41’ Scarponi pesca Nisi nell’area piccola, ma il tiro esce di poco. E’ il prologo del gol (all’apice di 3-4 minuti di spinta del Coriano): al 42’ Tamagnini sgroppa sulla destra e crossa a filo d’erba, Carrer finge il tiro ma è un velo per Nisi che dalla zona del dischetto è completamente libero e non può sbagliare, scagliando forte la palla sotto la traversa (1-2 con cui si arriva all’intervallo).

Prima azione pericolosa della ripresa dopo 2’ con Venturi che mette in mezzo dalla destra per la testa di Bonavita che non aggancia a pochi passi dalla porta, in mezzo alla mischia. Al 6’ Scarponi viene atterrato a un passo dall’area: punizione per gli ospiti con lo stesso attaccante che calcia forte a fil di palo. La squadra ospite ha il merito di non chiudersi a riccio nella propria metà campo, ma continua a provare qualche offensiva, come nel primo tempo, anche se il pallino del gioco è nelle mani e nei piedi dei ragazzi di mister Orecchia. Al quarto d’ora è ancora Scarponi a cercare il gol della domenica, ma la palla prende un effetto a uscire e non impensierisce Mordenti. Un minuto dopo Bonavita si costruisce un’azione da “ariete” in area, proteggendo la palla in mezzo a diversi difensori, per poi toccarla per Togni a due metri dalla porta, ma il laterale non riesce a calciare di prima, facendosi anticipare dalla scivolata dell’avversario. Al 17’ Venturi la mette ancora col contagiri per la testa di Bonavita in centro area, ma il bomber non riesce a dare forza al colpo di testa. Al 18’ è Turrini a scappare sulla destra per effettuare un cross tagliente con Bonavita che è pronto a incornare a un metro dalla porta, ma Moricoli fa una prodezza anticipandolo per un soffio. Dal calcio d’angolo, in piena mischia è abile Succi a tirare a colpo sicuro sotto l’incrocio nell’area piccola: è il gol del pareggio 2-2 giunto dopo diversi minuti di netta supremazia dei padroni di casa. Alla mezzora gran colpo di testa dal dischetto di Anastasi che viene respinto da una prodezza di Mordenti. Negli ultimi venti minuti di gara si registrano tanti falli e tante interruzioni di gioco, con la tensione che è palpabile: troppo importante infatti per entrembe le squadre questo incontro. A livello di spettacolo non accade molto. Dopo qualche mischia, all’86’ Enchisi tenta il tiro in diagonale agevolmente parato da Mordenti. Si “scavalla” il novantesimo arrivando al 92’ quando Togni si fa cacciare dal match per un fallo fuori tempo sulla fascia sinistra in difesa ai danni di Vagnarelli. Ultimi 5 minuti con l’uomo in meno, dunque, per il Sanpaimola che subisce un vero e proprio forcing del Coriano che attacca a pieni polmoni per sfruttare l’occasione. Al 95’ il cross di Bandieri è deviato in angolo: sul cross di Vagnarelli arriva la conclusione splendida da fuori area di Moricoli che viene respinta da un intervento altrettanto pazzesco di Mordenti, ma la palla resta in area nella disponibilità dei nerazzurri riminesi con Anastasi che la rimette dentro per Tiraferri che calcia a un metro dal portiere. Mordenti compie un altro miracolo di pure istinto, ma la palla resta ancora vagante in area: il primo a toccarla è Carrer che riesce a trovare il pertugio giusto in mezzo ad una selva di gambe, per il gol decisivo al 96’. Festa grande per gli ospiti con tutta la panchina che corre in campo a festeggiare il bomber. L’arbitro fa capire che farà recuperare il tempo perso nell’esultanza e quindi il Sanpaimola prova l’azzardo con tutti avanti in piena area: Vecchi alza il lancio lungo al limite dell’area, con Succi che spizza di testa a favore di Bezzi appena dentro l’area. L’intervento sulla giovane punta appare evidente e grossolana, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore, mentre chiude il match con il triplice fischio. Resta un bel po’ di amarezza per il finale, soprattutto per il gol incassato 6 minuti dopo il novantesimo: era un match da portare a casa per il Sanpaimola, mentre arriva la sconfitta numero 11 per i giallorossoblu che restano invischiati in zona retrocessione. La squadra di mister Orecchia, quindi, non riesce a spostare la classifica nell’ultimo turno del 2023 e del girone di andata. A gennaio si ricomincerà con la prima di ritorno sempre al “Buscaroli” contro Granamica.