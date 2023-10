Il Sanpaimola non ha giocato nel weekend per il rinvio causato dalla convocazione in Nazionale di San Marino di diversi calciatori del Pietracuta. La gara sarà recuperata mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 20,30. Prossimo impegno per i giallorossoblu, sabato 21 ottobre 2023, ore 15,00 per l’8^ giornata di andata.