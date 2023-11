Eccellenza, il Sanpaimola cade al Buscaroli contro il Vis Novafeltria

Ci vogliono 97 minuti per chiudere il derby romagnolo tra Sanpaimola e Vis Novafeltria con i riminesi che festeggiano lungamente (e giustamente) per il successo 1-0, ottenuto al minuto 66 con il travolgente contropiede a tutto campo di bomber Pasolini. Brutto finale al “Buscaroli”, con l’arbitro che sventola il cartellino rosso per reiterate proteste a mister Andrea Orecchia al 92’ e, un minuto dopo, al centrocampista Sabbioni (anch’egli per proteste) che stava seguendo il match dalla panchina dopo la sostituzione di qualche minuto prima. Negli ultimi 10’, forse più, accade un po’ di tutto in area ospite con tante occasioni da registrare per i ragazzi di casa che vedono negati diversi rigori apparsi netti. Al 97’, poi, l’ultimo minuto pazzesco, con almeno 3 mischie con giocatori che cadono a terra come birilli, ma senza motivo, secondo il trio federale che non concede nulla. Perde il Sanpaimola, vince il Vis Novafeltria che accoglie i 3 punti con fumogeni, cori e tanto entusiasmo dei tanti sostenitori sugli spalti.

Ora la situazione dei giallorossoblu appare complicata in classifica, perché non solo non vengono aggiunti punti, ma si registra l’impatto a quota 9 proprio del Vis Novafeltria. Nulla di grave o irrecuperabile, chiaramente, vista la lunghezza del campionato e le forze in campo, ma sarà necessario tornare ad incassare punti per uscire quanto prima dalla zona rossa e calda. A partire dal match di domenica 5 novembre al Morgagni di Forlì contro il Cava Ronco, formazione distante solo 4 punti in classifica.

La partita

Avvio di match senza grossi lampi, fino all’8’ con Landini che si guadagna spazio sull’out di sinistra per effettuare un cross perfetto per il libero Venturi che a due passi dalla porta colpisce forte di testa, ma Hysa compie una prodezza, poi sulla ribattuta ravvicinata Bonavita non riesce a girare in rete. La prima fiammata che pare indirizzare l’inerzia della partita in favore dei padroni di casa. Al 12’, infatti, sempre sulla sinistra, è ancora Landini a piazzare un altro cross al bacio questa volta per la testa di Bezzi che sfiora l’incrocio dei pali, subito dopo Toromani tenta la conclusione da lontano, ma il portiere di casa non fatica in tuffo. La Vis Novafeltria, comunque, gioca a testa alta non disdegnando puntate verso Mordenti che gestisce in tranquillità. Il match in avvio è piuttosto piacevole per via di un buon ritmo. Al 13’ Venturi allunga sulla destra e cerca l’acrobazia di Togni che non aggancia in piena area, El Ghazali recupera ed appoggia al limite dell’area per Sabbioni che tira subito di sinistro incocciando la traversa che è la sua seconda, dopo quella colpita da distanza siderale a Pietracuta. Al 18’ Venturi tenta la conclusione di mancino dal limite e Bezzi tenta la deviazione in zona dischetto, ma il portiere Hysa è molto attento a non farsi beffare dal tocco dell’attaccante. Due minuti dopo, il primo “giallo” del match, con il Sanpaimola in prepotente azione offensiva sulla destra prima con Venturi, quindi con Turrini che crossa teso verso l’area trovando la deviazione netta del braccio destro di Evaristi in piena area: per l’arbitro non è né rigore né calcio d’angolo, ma il guardalinee Ancarani lo corregge indicandoli la bandierina. Poteva tranquillamente starci il calcio di rigore. Togni colpisce male sull’angolo di Sabbioni. Al 23’ Castellani tira largo alla destra di Mordenti. Al 25’ il primo squillo degno di nota di Pasolini che colpisce di destro (ben neutralizzato dal portiere) su assist di tacco di Evaristi. Ancora due minuti e altra occasione per gli ospiti con Frihat che calcia a botta sicura in mischia su cross basso di Toromani dalla sinistra, ma la palla si impenna sopra la traversa. Al 34’ punizione centrale dai 20 metri, con Togni che calcia forte a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Lo stesso Togni ritenta la fortuna da lontano al 38’, ma la palla esce alla sinistra del portiere. A pochi minuti dall’intervallo Landini sulla sinistra tenta il tiro in diagonale stretto ma Hysa ci mette le mani. Al 44’ A.Evaristi tenta il gol nell’aria piccola ma il tocco in tuffo di Mordenti fa schizzare la palla sul palo destro. Lo 0-0 non si sblocca prima dell’intervallo.

In un avvio di ripresa allucinante per ritmo forsennato e cambi di fronte, Landini e Venturi provano ancora a scardinare la retroguardia ospite con un paio di cross di difficile lettura, ma non arriva la zampata di qualche compagno. Lo stesso Venturi, al 6’, allora si mette in proprio e tenta la girata vincente, ma Hysa è comodo nella parata; subito dopo Venturi non arriva in spaccata sul cross di Landini. Un minuto dopo Pasolini prende le misure della porta locale con un bel tiro dal limite, ma Mordenti si tuffa alla destra. Dall’altra parte Landini si libera in area, ma colpisce il palo alla destra di Hysa. Al 14’ Togni al limite allunga il filtrante sulla destra per Venturi ma il tiro finisce a lato di poco. Al 17’ bella iniziativa di Togni sulla sinistra con cross teso per Bonavita che gira al volo sul primo palo, non inquadrando la porta. Al 21’ il momento che cambia il match definitivamente: calcio d’angolo dalla sinistra per il Sanpaimola di Togni, mischia irreale in area, Bonavita viene steso da Giabobbi che, senza fischio dell’arbitro, fa partire il contropiede 3 contro 2 del Vis Novafeltria. Pasolini è la punta di diamante dell’attacco riminese e lo dimostra agganciando il lancio del compagno, fintando sui difensori in fase di recupero e tirando sulla base del palo alla destra di un impotente Mordenti. E’ l’1-0 per gli ospiti. Le proteste dei padroni di casa, ovviamente, sono veementi, mentre la festa del Novafeltria è entusiasmante, anche grazie all’apporto dei tanti tifosi nell’angolo degli spalti. Dopo aver dominato l’intero match, il Sanpaimola è costretto a recuperare il risultato. Nell’ultima mezzora di gioco (recupero compreso) lo spettacolo in campo è decisamente meno brillante, per le condizioni meteo, per il campo pesante e per la tensione che finali del genere comporta inevitabilmente. E il gioco è nettamente più spezzettato, anche per continue proteste delle due squadre. In ogni caso il finale è bollente, soprattutto nell’area della Vis Novafeltria.

Al 32’ Sabbioni calcia direttamente sul portiere una punizione da posizione interessante, mentre al 39’ Venturi sulla destra appena entrato in area tenta di sorprendere Hysa, ma la palla supera la traversa. Al 42’ Fusari da metà campo cerca in area Bonavita che al momento dell’aggancio viene contrastato da Soumahin, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Al 43’ Landini dalla sinistra pesca il jolly per Bonavita in piena mischia: il colpo di testa del bomber di casa sfiora il palo alla destra di Hysa, con Fisconi che tenta il “tap-in” a un passo dal palo, senza, però, toccare la palla. Al 45’, Fisconi tenta la folata sul vertice destro dell’area ospite e viene fermato con un fallo da due avversari: sulla relativa punizione, Landini cerca la testa di un compagno sul secondo palo, con un calcio tagliato e forte, ma la palla si spegne in calcio d’angolo. Prima della rimessa in gioco, l’arbitro si avvicina alla panchina giallorossoblu estraendo il cartellino rosso all’indirizzo di mister Andrea Orecchia che deve abbandonare la sfida. Un minuto dopo stessa sorte per Sabbioni che protesta dalla panchina (dopo la sostituzione di pochi minuti prima). Al 50’ Landini calcia una punizione da lontano ma Hysa esce in presa alta su Fisconi: sembra finita, ma l’epilogo è clamoroso. Al 51’ dalla sinistra Landini crossa in mezzo, sulla ribattuta Graci e El Ghalazi tentano senza fortuna da fuori e la palla vagante è ancora Landini a provarci in area, alzando per Bizzini: si scatena un botta e risposta che registra l’atterramento irregolare di Fisconi e di Venturi a pochi passi dalla linea di porta, con l’arbitro che a pochi metri e con la visuale completamente libera non fischia (incredibilmente) nulla. Ma fischia la fine della partita, alimentando le proteste dei locali. Finisce con la festa degli ospiti che, in tutto il secondo tempo, hanno pensato soprattutto a non incassare reti (riuscendoci), per poi difendere il gol del prezioso vantaggio, senza quasi mai superare la metà campo. Per il Sanpaimola una caterva di recriminazioni che, però, non portano punti in classifica. Servirà reagire sul campo con un’altra prestazione di carattere domenica 5 novembre nella tana del Cava Ronco che, nel frattempo, vince 2-1 contro Reno.

Tabellino

SANPAIMOLA-VIS NOVAFELTRIA 0-1 (p.t. 0-0)

Rete: 66’ Pasolini (V)

Sanpaimola: Mordenti, Togni (85’ Vecchi), Turrini (75’ Fisconi), Landini, Sabbioni (85’ Fusari), Bizzini, Succi, Venturi, El Ghazali, Bonavita, Bezzi (80’ Graci). A disp: Xhija, Rossi, Derjai, Bugani, Venturoli. All: Orecchia

Vis Novafeltria: Hysa, A.Pavani, L.Evaristi, Castellani, Soumahin, Giacobbi, Frihat (80’ Vivo), Baldinini, Pasolini, A.Evaristi (80’ Radici), Toromani (59’ Gasperoni). A disp: Fusconi, Ricci, Basilico, T.PAvani, Semprini, Giorgini. All: Giorgi

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Note: espulsi al 92’ Orecchia (S) per proteste e al 93’ Sabbioni (2° giallo in panchina) per proteste