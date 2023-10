Eccellenza, il Sanpaimola ospita il Masi-Voghiera al Buscaroli di Conselice

Dopo il successo infrasettimanale in Coppa Italia sul Reno, il Sanpaimola ritrova i propri tifosi domenica 8 ottobre al “Buscaroli” di Conselice per la sesta giornata di andata di Eccellenza contro il Masi Torello Voghiera. Partita ostica, come ogni singola partita stagionale, contro una squadra che sta viaggiando a metà classifica con 2 lunghezze di vantaggio sulla zona calda e con un discreto ruolino di marcia (2 vinte, 2 pareggiate, 1 persa).

La squadra di Voghiera (Fe), allenata da mister Nicola Galletti, si presenta al match con 5 reti all’attivo, grazie anche ai gol di Fregnani, vivaio Spal e autore nel 2022/23 di 7 reti complessive. Anche se il pericolo numero 1 degli estensi è, certamente, Fabio Cazzadore che ha chiuso l’ultimo campionato a quota 24 reti, sullo stesso livello del giallorossoblu Federico Bonavita, unico ad aver segnato in campionato per il Sanpaimola (doppietta contro Bentivoglio, 2-1). Per la squadra di mister Orecchia è una sfida da cui raccogliere punti vitali per una classifica che non vede premiato il grande lavoro sviluppato nei primi mesi della stagione da una squadra ampiamente rifondata e ringiovanita.