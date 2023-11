Eccellenza, il Sanpaimola cade a Sant'Agostino: non basta il vantaggio di Fusari

Cade in terra ferrarese il Sanpaimola, sconfitto 2-1 dal Sant'Agostino. Assenti i due attaccanti più temibili dei biancoverdi Brito e Gherlinzoni, il Sanpaimola parte benissimo, spingendo fin da subito, forse sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria contro Castenaso, mettendo particolarmente in difficoltà la retroguardia ferrarese. La coppia di attaccanti del Sanpaimola è formata dal bomber per eccellenza Bonavita e dal giovane Fusari che si dà parecchio da fare, impegnando gli avversari in diverse occasioni. E, alla mezzora, proprio Fusari punisce la difesa del S.Agostino, deviando in rete un bel cross dalla fascia. Per i difensori ospiti, nei primi 45’, vita piuttosto semplice, anche perché i biancoverdi non spingono più di tanto.

Ma al cambio campo, le cose cambiano, con il S.Agostino che parte forte, trovando subito al 5’ il gol da fuori area di Roda che impatta il punteggio 1-1, ma, di fatto, pone l’inerzia per i padroni di casa. E’ un errore difensivo del Sanpaimola al 20’ a gettare le basi per il raddoppio locale che si concretizza con il pallonetto vincente (e decisivo) di Gilli. E’ il 2-1 che porta in alto il S.Agostino, ma il Sanpaimola ha il coraggio di non mollare. Infatti, al 94’ per un fallo netto in area di rigore, l’arbitro concede il calcio di rigore a favore del Sanpaimola, con Bonavita che si respingere il tiro dal portiere Costantino che diventa l’eroe dei ferraresi. Nella terz’ultima giornata di andata, il Sanpaimola tornerà domenica 3 dicembre al “Buscaroli” di Conselice per sfidare la Savignanese, formazione che i giallorossoblu hanno incrociato parecchie volte nelle ultime stagioni, con risultati alterni. Palla al centro alle ore 14,30.

Tabellino

S.AGOSTINO-SANPAIMOLA 2-1 (p.t. 0-1)

Reti: 33’ Fusari (S), 51’ Roda (S.A), 63’ Gilli (S.A)

S.Agostino: Costantino, Ceneri, Mordenti, Schiavon, Iazzetta, Gasparetto, Lenzi, Lodi, Gilli, Guerzoni, Bandiera (60’ Giovanardi). A disp: Piazzi, Pansini, Vitiello, Romagnoli, Saveri, Franchi, Galeotti, Borriello. All. Cavallari

Sanpaimola: Mordenti, Vecchi (77’ Bugani), Togni, Sabbioni (43’ p.t. Turrini), Landini, Succi, Venturi, El Ghazali, Bonavita, Fusari, Venturoli (69’ s.t. Fisconi). A disp: Xhija, Rossi, Raffuzzi, Graci, Ghinassi, Bizzini. All: Orecchia

Arbitro: sig. Budriesi di Bologna