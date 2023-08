Calcio, il Ravenna rimpolpa il centrocampo tesserando Aziz Sare

Il Ravenna comunica di avere definito il tesseramento di Aziz Sare, che resterà in giallorosso fino al termine della stagione. Centrocampista centrale classe 2001 è dotato di grande solidità e qualità di interdizione, Sare era stato fin dall’inizio della preparazione aggregato al gruppo guidato da Gadda, l’impegno e le qualità dimostrate giorno dopo giorno hanno convinto lo staff ad inserirlo in pianta stabile nella rosa. Cresciuto prima nel settore giovanile del Forlì per poi passare alla SPAL, ha esordito in prima squadra nel Siena di Grammatica nel 2020.