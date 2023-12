Eccellenza, al Sanpaimola non riesce il colpaccio sul campo della capolista: giallorossoblu ko 3-1

Non finisce bene allo stadio “Carbonchi” di Sasso Marconi per il Sanpaimola di mister Andrea Orecchia che pure era passata in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa l’aggancio e il sorpasso dei gialloblu locali che mantengono la vetta solitaria in classifica. La capolista, in ogni caso, è frenata per circa 70’ da un buon Sanpaimola che gioca senza paura, buttandosi nella mischia fin dai primi scambi, mantenendo un buon equilibrio tra attacco e difesa, non solo nel primo tempo chiuso avanti 1-0, ma anche sull’1-1 a metà ripresa. Cambia tutto la rete di Fiorentini che mette avanti i Sassesi in maniera che risulterà decisiva.

La partita

La squadra di mister Orecchia gioca a calcio, sviluppa le sue trame e riesce a contenere le folate dei padroni di casa, nel primo tempo: a pochi istanti dal 20’, Turrini è bravo a raccogliere al volo una palla pressoché vagante che spedisce all’angolino, superando la mischia in area (1-0). Quindi gli ospiti son altrettanto bravi a resistere alla fiammate dei vari Montanari, Jassey, Geroni e Monti. Prima dell’intervallo è perfetto Mordenti nella respinta sul tiro di Tarozzi che fa scattare i tifosi locali.

Anche ad inizio ripresa il Sasso Marconi continua a spingere con le tante frecce nell’arco a disposizione di mister Malaguti, senza, però, trovare il gol del pareggio. E’ capitan Monti a trovare lo spiraglio giusto, al quarto d’ora, quando pesca un tiro poderoso dalla distanza che lascia Mordenti senza possibilità di intervenire (1-1). Agguantato il pari, la squadra di casa non alza il piede dall’acceleratore e prosegue nella sua spinta corale, mettendo in grande difficoltà gli ospiti. Alla mezzora Fiorentini scatta sulla fascia destra e, nonostante il contrasto dei difensori, riesce a beffare Mordenti con un buon diagonale che regala il 2-1 per il Sasso Marconi. Nel finale, il veloce Jassey si guadagna un calcio di rigore che Geroni realizza sotto all’incrocio (3-1).

Tabellino

SASSO MARCONI-SANPAIMOLA 3-1 (p.t. 0-1)

Reti: 18’ Turrini (SAN), 60’ Monti (SM), 77’ Fiorentini (SM), 87’ rig. Geroni (SM)

Sasso Marconi: Celeste, Tarozzi, Montanaro, Cinquegrana, Fiore, Geroni, Fiorentini (78’ Melloni), Bonfiglioli (81’ Mazzei), Galassi, Monti (79’ Mekhchane), Jassey (89’ Kulla). A disp: Brandani, Boccalupo, Rossi, Romagnoli, Rinieri. All: Malaguti

Sanpaimola: Mordenti, Turrini, Togni, Salcuni (76’ Raffuzzi), Landini, Succi, Venturi (81’ Graci), El Ghazali (88’ Venturoli), Bonavita, Fusari, Bugani (73’ Vecchi). A disp: Xhija, Arrouby, Rossi, Sabbioni, Fisconi. All: Orecchia

Arbitro: sig. Edoardo Cristofori di Finale Emilia