Eccellenza, Sanpaimola sconfitto all'ultimo nel derby contro il Medicina Fossatone

Sconfitta all’ultimo respiro per il Sanpaimola che cede i 3 punti al Medicina Fossatone nel derby probabilmente più sentito del girone. Zero punti al termine di un match equilibrato per i giallorossoblu che non riescono a chiudere in pareggio una gara che ha vissuto su continui ribaltamenti di fronte e di inerzia. Tanti gli errori nell’ultimo passaggio per entrambe le formazioni che sprecano una grande quantità di offensive.

La partita

Gli ospiti senza lo squalificato mister Giangiacomo Geraci comincia bene con un tiro da fuori area di Mascanzoni ben controllato da Mordenti (2’) e, subito dopo, Merighi cerca l’imbucata in area per gli attaccanti che non seguono il passaggio. Risponde al 4’ El Ghazali con una bella sgroppata sulla sinistra, in mezzo a 4 avversari: il suo filtrante trova Bonavita in area, ma il colpo è “soffocato” dalla difesa e per De Gori tra i pali nessun patema. Anche il filtrante di Venturi per Bonavita non trova fortuna al 7’. Al 10’ Togni pensa al tiro dalla distanza poi pesca in area Bonavita che avvita per una buona conclusione su cui De Gori deve compiere il primo intervento degno di nota. Subito dopo è Stellacci a provare il tiro a giro, ma c’è una deviazione in calcio d’angolo. Al quarto d’ora su cross di Togni De Gori sbaglia i tempi dell’uscita, lasciando una palla vagante in area su cui Turrini tenta il diagonale che, però, non frutta il vantaggio. Dopo un buon avvio degli ospiti, mentre ci si incammina verso metà frazione sono i padroni di casa a prendere il sopravvento. Al 23’ su punizione dalla trequarti destra di Togni trova la testa di Derjai, ma la palla si spegne sopra alla traversa, mentre due minuti dopo Mascanzoni prova a stemperare (e ci riesce) la pressione locale con un tiro da lontano che non preoccupa Mordenti. Al 30’, poi, su angolo velenoso di Ferretti scatena una mischia in area con gli ospiti che chiedono un fallo di mano di un difensore, ma per l’arbitro Frigo non ce ne sono i presupposti. Nel proseguo dell’azione è ancora una percussione degli ospiti a spaventare il Sanpaimola che rischia un altro rigore, ma per l’arbitro il fallo è dell’attaccante Xhuveli. Lo stesso Xhuveli tenta il tiro (esce lento) al 42’, mentre il tempo si chiude sul contropiede a tutto campo di Bonavita che scappa sulla sinistra per poi tentare il passaggio a Venturi in area, ma la difesa respinge. Tutti negli spogliatoi a reti inviolate.

Al cambio campo è di Stellacci di testa la prima azione importante, ma è un bolide dal limite di Derjai a scaldare il pubblico sugli spalti al 6’, ma il risultato non si sblocca. Al 9’ su retropassaggio troppo lento di Succi, Sansonetti si ritrova a tu per tu con Mordenti, ma il portiere locale devia in angolo. Al 13’, su rimessa laterale da sinistra di Togni, la palla viene respinta in area e Turrini tenta la conclusione al volo sfiorando il gol capolavoro; nell’azione successiva, dall’altra parte è Stellacci a spingere sulla sinistra per poi lasciar partire un gran tiro su cui Mordenti deve compiere una prodezza, la sua prima vera della partita. Mentre la partita registra un gran numero di strappi da una parte e dell’altra con le due difese che si alternano a spazzare via i pericoli, al 20’ è ancora Mascanzoni a tirare da lontano sul palo destro ben coperto da Mordenti. Un minuto dopo una occasione colossale per il Medicina Fossatone con Musiani sulla destra che pesca Sansonetti completamente libero in area sul dischetto, ma la conclusione si alza sopra la traversa. Al 72’ il neo entrato Boschi lancia, con un tocco illuminante, Merighi in area, ma al momento del tiro arriva il contrasto con Landini che subisce il fallo. Al 32’ Derjai imita l’assist di Boschi di qualche minuto prima, mettendo Fisconi a un paio di metri da De Gori, ma il giovane attaccante non riesce a deviare in porta, sul contrasto di due avversari. Sul finire di tempo, entrambe le squadre tentano le ultime fiammate alla ricerca del gol, anche se i ritmi rispetto al primo tempo sono notevolmente più bassi. A 6’ dal novantesimo Montalbani dalla sinistra mette in area per l’accorrente Mascanzoni che al volo spara alto, non sfuttando un momento di confusione della difesa locale. I minuti finali sono di marca giallorossa con Mascanzoni e Ferretti che trascinano i compagni nel forcing che porta, poi, alla rete della vittoria di Boschi: al 92’ Montalbani riceve una “sventagliata” di Castagnini e si spinge sul fondo sinistro per crossare in maniera perfetta sulla testa di Boschi che salta più di tutti andando ad appoggiare in diagonale nell’angolino basso alla sinistra di Mordenti. E’ il gol dell’1-0 che vale i 3 punti e il (momentaneo) secondo posto in classifica per il Medicina Fossatone.

Tabellino

SANPAIMOLA-MEDICINA FOSSATONE 0-1 (p.t. 0-0)

Rete: 92’ Boschi (M)

Sanpaimola: Mordenti, Landini, Togni (70’ Vecchi), Derjai, Bizzini, Succi, Turrini (92’ Graci), El Ghazali, Bonavita, Venturi, Bezzi (63’ Fisconi). A disp: Xhija, Raffuzzi, Venturoli, Bugani, Fusari. All: Orecchia

Medicina Fossatone: De Gori, Musiani, Bertoni, Ferretti, G.Castagnini, Stellacci (81’ Montalbani), Sansonetti (70’ Boschi), El Abbassi, Mascanzoni, Xhuveli (61’ Barbaro), Merighi. A disp: Tonini, Rubino, R.Castagnini, Randi, Rontini, Dal Fiume. All: Cardo

Arbitro: sig. Lorenzo Maria Frigo di Parma