Calcio, la panchina del Ravenna viene affidata a Christian Serpini

Christian Serpini è il nuovo allenatore del Ravenna. Classe '72, arriva da un’ottima stagione sulla panchina del Lentigione, arrivando a pari merito con il Ravenna ed espugnando proprio il Benelli in finale playoff. In precedenza aveva raggiunto una finale scudetto con la SPAL Under 17. Una carriera iniziata dal basso e che lo ha visto impegnato in tutte le categorie, conquistando ben 5 promozioni in carriera, le ultime delle quali con Castelvetro e Correggese. Con mister Serpini approda in giallorosso anche il vice allenatore Mirko Magistro.