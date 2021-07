Ciclismo, giovani sui pedali per la gara "Primi sprint"

La società ciclistica Asd Godo, l’Unione Ciclistica Asd Russi e la Polisportiva Bertolt Brecht Russi organizzano per mercoledì 28 luglio, con inizio competizioni alle 17.00, la gara ciclistica "Primi sprint" riservata alla categoria Giovanissimi, maschile e femminile. Il Meeting provinciale si svolgerà nella pista di atletica dello Stadio Comunale “B. Bucci” di Russi e il ritrovo per gli atleti e accompagnatori, con ingresso da via Giusti, sarà alle ore 15.30.