Due open day al Benelli per i giovani calciatori che sognano la maglia giallorossa

Il Ravenna Fc organizza due giornate aperte ai ragazzi svincolati che ambiscono ad entrare nella Rfc Academy, il settore giovanile giallorosso.Il pomeriggio del 28 luglio sarà dedicato ai ragazzi nati tra il 2010 ed il 2013, mentre quello del 30 luglio ai nati tra il 2006 e il 2009. Entrambi gli appuntamenti saranno svolti nella prestigiosa location dello Stadio Benelli, una cornice ideale per respirare l’atmosfera del nostro stadio e per coltivare il sogno di indossare la maglia della nostra città.

Sotto l’attento sguardo dello staff di Rfc Academy, coordinato dal nuovo responsabile Claudio Treggia i ragazzi potranno mettersi alla prova, divertendosi in sicurezza nel pieno rispetto delle attuali normative in prevenzione al Covid-19. Le iscrizioni agli open day sono possibili fino a due giorni prima della data dell’evento, per maggiori informazioni e per procedere all’iscrizione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito internet della società.